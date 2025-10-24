Live
За сутки на Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:08   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, бои шли на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях,

На севере области враг пытался прорваться 11 раз в районе Волчанска. А на Купянском – украинские защитники отбили четыре штурма РФ в районе Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 688 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы

22.10.2025
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)


