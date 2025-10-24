Live
За добу на Харківщині ЗСУ відбили 15 атак РФ – дані Генштабу на 08:00

Україна 08:08   24.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією Генштабу ЗСУ, бої йшли на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках,

На півночі області ворог намагався прорватися 11 разів у районі Вовчанська. А на Куп’янському – українські захисники відбили чотири штурми РФ у районі Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна