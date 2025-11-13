Live

Именные часы получили харьковские спортсмены от Терехова (фото)

Общество 15:29   13.11.2025
Виктория Яковенко
Именные часы получили харьковские спортсмены от Терехова (фото) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов отметил харьковских спортсменов, которые за последние месяцы одержали победы на международных соревнованиях по боксу и боевым искусствам, сообщили в пресс-службе горсовета.

Среди них — Анна Пигарева, добывшая в борьбе золото на чемпионате мира по таэквондо И.Т.Ф. среди взрослых; Дмитрий Алферов – победитель Кубка мира по кикбоксингу WAKO и серебряный призер в лайт-контакте; Паша Тапдыгов – чемпион Европы среди юниоров в фул-контакте и Никита Плахонин – чемпион Европы среди кадетов в лайт-контакте и серебряный призер в кик-лайте.

Мэр поблагодарил спортсменов за настойчивость в достижении целей, тренеров — за профессиональную подготовку спортсменов, а все спортивне сообщество — за то, что формируют имидж Харькова как города силы и побед.

«Мэр подчеркнул, что тренировки в условиях войны — это двойная нагрузка и большая ответственность, и город будет продолжать поддерживать развитие единоборств и спортивной инфраструктуры», — добавили в мэрии.

Терехов вручил спортсменам ценные подарки – именные часы, а тренерам – благодарности городского головы.

спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Автор: Виктория Яковенко
