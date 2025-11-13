Live

Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)

Суспільство 15:29   13.11.2025
Вікторія Яковенко
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото) Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив харківських спортсменів, які впродовж останніх місяців здобули перемоги на міжнародних змаганнях з боксу та бойових мистецтв, повідомили у пресслужбі міськради.

Серед них – Ганна Пігарьова, яка виборола золото на чемпіонаті світу з таеквондо І.Т.Ф. серед дорослих; Дмитро Алфьоров – переможець Кубка світу з кікбоксингу WAKO та срібний призер у лайт-контакті; Паша Тапдигов – чемпіон Європи серед юніорів у фул-контакті та Микита Плахонін – чемпіон Європи серед кадетів у лайт-контакті та срібний призер у кік-лайті.

Міський голова подякував юнакам та дівчатам за наполегливість у досягненні цілей, тренерам – за професійну підготовку спортсменів, а всій спортивній спільноті – за те, що формують імідж Харкова як міста сили й перемог.

«Мер підкреслив, що тренування в умовах війни – це подвійне навантаження та велика відповідальність, і місто продовжуватиме підтримувати розвиток єдиноборств та спортивної інфраструктури», – додали у мерії.

Терехов вручив спортсменам цінні подарунки – іменні годинники, а тренерам – Подяки міського голови.

спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
спортсменов наградили в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
13.11.2025, 15:29
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років
13.11.2025, 11:05
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
Водонапірну вежу на Харківщині обстріляли БпЛА: подробиці (фото)
13.11.2025, 12:06
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
На Салтівці пограбували магазин: що винесли
13.11.2025, 13:12
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
13.11.2025, 12:34
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
13.11.2025, 10:28

Новини за темою:

11.11.2025
Терехов розповів іспанцям, яким бачить завершення війни в Україні
10.11.2025
Пілотний офіс Реєстру збитків і бюджет-2026: Терехов виступив на Конгресі влад
10.11.2025
Енергетичний хаб може з’явитись у Харкові: подробиці повідомив Терехов
08.11.2025
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
07.11.2025
Про обстріли та руйнування Харкова Терехов розповів у Страсбурзі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 15:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов відзначив харківських спортсменів, які впродовж останніх місяців здобули перемоги на міжнародних змаганнях з боксу та бойових мистецтв".