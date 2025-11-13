Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов відзначив харківських спортсменів, які впродовж останніх місяців здобули перемоги на міжнародних змаганнях з боксу та бойових мистецтв, повідомили у пресслужбі міськради.

Серед них – Ганна Пігарьова, яка виборола золото на чемпіонаті світу з таеквондо І.Т.Ф. серед дорослих; Дмитро Алфьоров – переможець Кубка світу з кікбоксингу WAKO та срібний призер у лайт-контакті; Паша Тапдигов – чемпіон Європи серед юніорів у фул-контакті та Микита Плахонін – чемпіон Європи серед кадетів у лайт-контакті та срібний призер у кік-лайті.

Міський голова подякував юнакам та дівчатам за наполегливість у досягненні цілей, тренерам – за професійну підготовку спортсменів, а всій спортивній спільноті – за те, що формують імідж Харкова як міста сили й перемог.

«Мер підкреслив, що тренування в умовах війни – це подвійне навантаження та велика відповідальність, і місто продовжуватиме підтримувати розвиток єдиноборств та спортивної інфраструктури», – додали у мерії.

Терехов вручив спортсменам цінні подарунки – іменні годинники, а тренерам – Подяки міського голови.