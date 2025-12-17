Еще 330 жителей Харьковщины получат единовременную денежную помощь
Этот вопрос рассмотрели на заседании в ХОВА комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи гражданам.
В этот раз комиссия рассматривала 530 обращений граждан.
Одноразовую адресную денежную помощь, которую из средств областного бюджета предоставляют в связи с затруднительным материальным положением, вызванным чрезвычайными обстоятельствами, получат 330 человек. Из них 65 – освобожденные из российского плена украинские защитники, 70 тяжелораненых военных, а также 169 детей. Общая сумма оказанной помощи – около 10,8 миллиона гривен.
«Освобожденным из неволи защитникам предусмотрено 50 тысяч гривен помощи. Также они получат еще 50 тысяч гривен в рамках Комплексной Программы поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей. В то же время продолжаем работу по привлечению дополнительного финансирования программы, чтобы удовлетворить все запросы граждан», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Читайте также: «Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: денежная помощь, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Еще 330 жителей Харьковщины получат единовременную денежную помощь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 17:36;