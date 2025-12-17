Live

Еще 330 жителей Харьковщины получат единовременную денежную помощь

Общество 17:36   17.12.2025
Оксана Якушко
Этот вопрос рассмотрели на заседании в ХОВА комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи гражданам.

В этот раз комиссия рассматривала 530 обращений граждан.

Одноразовую адресную денежную помощь, которую из средств областного бюджета предоставляют в связи с затруднительным материальным положением, вызванным чрезвычайными обстоятельствами, получат 330 человек. Из них 65 – освобожденные из российского плена украинские защитники, 70 тяжелораненых военных, а также 169 детей. Общая сумма оказанной помощи – около 10,8 миллиона гривен.

«Освобожденным из неволи защитникам предусмотрено 50 тысяч гривен помощи. Также они получат еще 50 тысяч гривен в рамках Комплексной Программы поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей. В то же время продолжаем работу по привлечению дополнительного финансирования программы, чтобы удовлетворить все запросы граждан», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Автор: Оксана Якушко
