Ще 330 мешканців Харківщини отримають одноразову грошову допомогу

Це питання розглянули на засіданні в ХОВА комісії з надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам.

На цей раз комісія розглядала 530 звернень громадян.

Одноразову адресну грошову допомогу, яку із коштів обласного бюджету надають у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, викликаним надзвичайними обставинами, отримають 330 осіб. Серед яких 65 – звільнені з російського полону українські захисники, 70 тяжкопоранених військових, а також 169 дітей. Загальна сума наданої допомоги – майже 10,8 мільйона гривень.

«Звільненим з неволі захисникам передбачено 50 тисяч гривень допомоги. Також вони отримають ще 50 тисяч гривень в межах Комплексної Програми Підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей. Водночас продовжуємо роботу для залучення додаткового фінансування програми, аби задовольнити усі запити громадян», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.