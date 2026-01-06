Live

Накануне враг ударил по Харькову ракетами РСЗО «Торнадо-С» — Синегубов

Записано 13:07   06.01.2026
Виктория Яковенко
Накануне враг ударил по Харькову ракетами РСЗО «Торнадо-С» — Синегубов Фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера, 5 января, армия РФ нанесла пять ударов ракетами РСЗО «Торнадо-С» по одному из энергетических объектов Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Довольно серьезно повреждено оборудование там. По городу и области используются аварийные графики отключений от НЭК «Укрэнерго». Одновременно у нас отключено от электроснабжения более 350 тысяч абонентов. Также действуют графики отключения плановые», – отметил Синегубов.

По его данным, в результате «прилетов» по ​​Харькову 5 января пострадали два человека: работника предприятия госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести, у еще одной женщины – острая реакция на стресс.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, пятью ракетами по Харькову ударила российская армия. Взрывы один за другим звучали 5 января днем. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по промзоне Слободского района. А потом уточнил: целью врага стал объект энергетики. По словам мэра, повреждения очень значительны. Он уточнил, что удар по теплу и воде отметил: «Можно усиливать защиту: бетон, металл, укрытие… Но никакие бетонные конструкции не выдерживают пяти баллистических ракет». Несмотря на это, Терехов заверил, что разрушенное будут восстанавливать. По данным областной прокуратуры, в результате атаки ранен мужчина58 лет, работающий на предприятии недалеко от места «прилетов».

Автор: Виктория Яковенко
