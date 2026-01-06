Напередодні ворог вдарив по Харкову ракетами РСЗВ «Торнадо-С» – Синєгубов

Вчора, 5 січня, армія РФ завдала п’ять ударів ракетами РСЗВ «Торнадо-С» по одному з енергетичних об’єктів Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Досить серйозно пошкоджене обладнання там. По місту та області застосовуються аварійні графіки відключень від НЕК «Укренерго». Одночасно у нас відключено від електропостачання понад 350 тисяч абонентів. Також діють графіки відключення планові», – зазначив Синєгубов.

За його даними, внаслідок «прильотів» по Харкову 5 січня постраждали дві людини: працівника підприємства шпиталізували, його стан оцінюється як середньої тяжкості, у ще однієї жінки – гостра реакція на стрес.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, п’ятьма ракетами по Харкову вдарила російська армія. Вибухи один за одним лунали 5 січня вдень. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що «прилетіло» по промзоні Слобідського району. А згодом уточнив: ціллю ворога став об’єкт енергетики. За словами мера, пошкодження дуже значні. Він уточнив, що удар був по теплу та воді й відзначив: «Можна посилювати захист: бетон, метал, укриття… Але жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет». Попри це Терехов запевнив, що зруйноване будуть відновлювати. За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки поранений чоловік 58 років, який працює на підприємстві неподалік від місця «прильотів».