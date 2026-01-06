В РФ нашли замену С-300 для ударов по Харькову – итоги 6 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 6 января.

<br />

Аварийные отключения света сегодня задействовали в Харькове и области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: одновременно без электричества было более 350 тысяч абонентов. Этому предшествовала очередная российская атака. В преддверии пять снарядов из РСЗО «Торнадо-С» попали по объекту энергетики в Слободском районе Харькова. Синегубов признал, что оборудование там достаточно серьезно повреждено. Это уже вторая через две недели атака по энергетике Харьковщины, для которой россияне используют «Торнадо». По данным областной прокуратуры, такие же снаряды прилетели 24 декабря прошлого года по ТЭЦ в ближайшем пригороде. Похоже, что враг нашел замену комплексам С-300, которые использовал для ударов по Харькову в предыдущие годы.

Смертельный пожар из-за короткого замыкания электросети произошел в Харькове. Подробности привела пресс-служба ГСЧС Харьковщины. Спасателей на место вызвали около 3 ночи. Пылала квартира на втором этаже 3-этажки в Киевском районе. На месте обнаружили тело погибшего мужчины 94 лет. Его 59-летнюю дочь спасли. С начала года это уже третий смертельный пожар из-за короткого замыкания на Харьковщине. Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о гибели по этой причине женщины в Новобаварском районе. Трагедия произошла 2 января. А уже 4 января в том же районе на пожаре погиб мужчина.

ДТП с пассажирским автобусом произошло накануне в Харьковской области. В аварии пострадали 18 человек, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. Микроавтобус «Мерседес-спринтер» столкнулся с автомобилем «Киа Соренто» вчера днем ​​в городе Южное. По информации полицейских, водитель «Киа» двигался в направлении Мерефы. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры автобуса и легковушки. Большинство травмированных пришлось везти в больницы, только троим женщинам помощь была оказана на месте.

Крещение в Харькове. Третий год церковный праздник отмечают по новоюлианскому календарю – 6 января. Равномерно на эту дату передвинулись и купания в ледяной воде на морозе. Одним из мест сбора крещенских ныряльщиков стал Саржин Яр. Люди погружались при близкой к нулю температуре. Этого обычая не было в украинской традиции, прокомментировал медиагруппе «Объектив» настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. И ни о каком очищении от грехов таким образом тоже речь не идет. При этом отец Виктор отметил, что вся вода сегодня приобретает признаки святости. В частности, набранная шестого января, она не будет портиться круглогодично.

Также МГ «Объектив» сообщала 6 января: