У РФ знайшли заміну С-300 для ударів по Харкову – підсумки 6 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 6 січня.

Аварійні відключення світла сьогодні задіяли в Харкові та області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: одночасно без електрики були понад 350 тисяч абонентів. Цьому передувала чергова російська атака. Напередодні п’ять снарядів з РСЗВ «Торнадо-С» влучили по об’єкту енергетики в Слобідському районі Харкова. Синєгубов визнав, що обладнання там досить серйозно пошкоджене. Це вже друга за два тижні атака по енергетиці Харківщини, для якої росіяни використовують «Торнадо». За даними обласної прокуратури, такі ж снаряди прилетіли 24 грудня минулого року по ТЕЦ у найближчому передмісті. Тож видається, що ворог знайшов заміну комплексам С-300, які використовував для ударів по Харкову в попередні роки.

Смертельна пожежа через коротке замикання електромережі сталася в Харкові. Подробиці навела пресслужба ДСНС Харківщини. Рятувальників на місце викликали близько 3 ночі. Палала квартира на другому поверсі триповерхівки в Київському районі. На місці виявили тіло загиблого чоловіка 94 років. Його 59-річну доньку врятували. З початку року це вже третя смертельна пожежа через коротке замикання, що сталася на Харківщині. Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко повідомив про загибель з цієї причини жінки в Новобаварському районі. Трагедія сталася другого січня. А вже четвертого в тому ж самому районі на пожежі загинув чоловік.

ДТП з пасажирським автобусом сталася напередодні на Харківщині. В аварії постраждали 18 людей, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. Мікроавтобус «Мерседес-спринтер» зіткнувся з автівкою «Кіа Соренто» вчора вдень у місті Південне. За інформацією поліціянтів, водій «Кіа» рухався в напрямку Мерефи. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В аварії постраждали обидва водії, а також пасажири автобуса та легковика. Більшість травмованих довелося везти до лікарень, лише трьом жінкам допомогу надали на місці.

Водохреще в Харкові. Третій рік церковне свято відзначають за новоюліанським календарем – 6 січня. Поступово на цю дату посунулися й купання в крижаній воді на морозі. Одним із місць збору хрещенських пірнальників став Саржин Яр. Люди занурювалися при близькій до нуля температурі. Цього звичаю не було в українській традиції, прокоментував медіагрупі «Об’єктив» настоятель храму святого Іоана Богослова Віктор Маринчак. І ні про яке очищення від гріхів у такий спосіб теж не йдеться. При цьому отець Віктор відзначив, що вся вода сьогодні набуває ознак святості. Зокрема, набрана шостого січня, вона не псуватиметься цілий рік.

