Новое ортопедическое отделение открыли в областной больнице в Харькове

Новое отделение повысит качество медицинской помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает ХОВА.

Новое отделение в областной клинической больнице создали с учетом потребностей маломобильных групп населения согласно всем стандартам безбарьерности. В нем работают 25 специалистов разного профиля. Ежемесячно специализированную ортопедическую помощь здесь смогут получить около 100 пациентов.

«Среди основных услуг – оперативные вмешательства на тазобедренных, коленных и плечевых суставах, предусмотренные программой Министерства здравоохранения Украины. В настоящее время отделение снабжено всеми необходимыми материалами, сформирована очередь пациентов. К полноценной работе приступим в начале 2026 года. Делаем все возможное, чтобы пребывание в отделении было максимально комфортным, безопасным и удобным», – подчеркнул генеральный директор КНП ХОР «Областная клиническая больница» Руслан Врагов.

