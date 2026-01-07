Live

Новое ортопедическое отделение открыли в областной больнице в Харькове

Общество 19:02   07.01.2026
Оксана Якушко
Новое ортопедическое отделение открыли в областной больнице в Харькове Скриншот

Новое отделение повысит качество медицинской помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает ХОВА.

Новое отделение в областной клинической больнице создали с учетом потребностей маломобильных групп населения согласно всем стандартам безбарьерности. В нем работают 25 специалистов разного профиля. Ежемесячно специализированную ортопедическую помощь здесь смогут получить около 100 пациентов.

«Среди основных услуг – оперативные вмешательства на тазобедренных, коленных и плечевых суставах, предусмотренные программой Министерства здравоохранения Украины. В настоящее время отделение снабжено всеми необходимыми материалами, сформирована очередь пациентов. К полноценной работе приступим в начале 2026 года. Делаем все возможное, чтобы пребывание в отделении было максимально комфортным, безопасным и удобным», – подчеркнул генеральный директор КНП ХОР «Областная клиническая больница» Руслан Врагов.

Читайте также: Директор предприятия мог украсть из бюджета Харькова больше миллиона

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новое ортопедическое отделение открыли в областной больнице в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 19:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое отделение повысит качество медицинской помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает ХОВА.".