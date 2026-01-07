Новое ортопедическое отделение открыли в областной больнице в Харькове
Новое отделение повысит качество медицинской помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает ХОВА.
Новое отделение в областной клинической больнице создали с учетом потребностей маломобильных групп населения согласно всем стандартам безбарьерности. В нем работают 25 специалистов разного профиля. Ежемесячно специализированную ортопедическую помощь здесь смогут получить около 100 пациентов.
«Среди основных услуг – оперативные вмешательства на тазобедренных, коленных и плечевых суставах, предусмотренные программой Министерства здравоохранения Украины. В настоящее время отделение снабжено всеми необходимыми материалами, сформирована очередь пациентов. К полноценной работе приступим в начале 2026 года. Делаем все возможное, чтобы пребывание в отделении было максимально комфортным, безопасным и удобным», – подчеркнул генеральный директор КНП ХОР «Областная клиническая больница» Руслан Врагов.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ортопедическое отделение, Харьков, хова;
Дата публикации материала: 7 января 2026 в 19:02