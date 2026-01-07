Нове ортопедичне відділення відкрили в обласній клінічній лікарні в Харкові

Нове відділення підвищить якість медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату, повідомляє ХОВА.

Нове відділення створене з урахуванням потреб маломобільних груп населення, згідно з всіма стандартами безбар’єрності. У ньому працюють 25 фахівців різного профілю. Щомісяця спеціалізовану ортопедичну допомогу тут зможуть отримати близько 100 пацієнтів.

«Серед основних послуг – оперативні втручання на кульшових, колінних і плечових суглобах, передбачені програмою Міністерства охорони здоров’я України. Наразі відділення забезпечене всіма необхідними матеріалами, сформована черга пацієнтів. Повноцінну роботу розпочнемо на початку 2026 року. Робимо все можливе, щоб перебування у відділенні було максимально комфортним, безпечним і зручним», – підкреслив генеральний директор КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» Руслан Врагов.