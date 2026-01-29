Новости Харькова — главное 29 января: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:16
На севере от Харькова было напряженно: Генштаб о боях в регионе
Утром 29 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в регионе было 16 боев.
Больше всего атак ВС РФ зафиксировали на севере области. Там враг пытался прорваться 14 раз возле Волчанска, Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов и Кутьковки. Относительное затишье было на Купянском направлении: украинские защитники отбили две атаки россиян около Радьковки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 77 авиационных ударов, сбросил 223 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6757 дронов-камикадзе и осуществил 3840 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
07:20
Кружили беспилотники: как прошла ночь в Харькове и области
В Харькове и области тревогу объявили в 03:45. В Воздушных силах ВСУ зафиксировали российский беспилотник в соседней, Днепропетровской области.
Тогда как мониторинговые ТГ-каналы предупреждали: БпЛА уже есть и на Харьковщине.
Вражеские дроны продолжили кружить по области. Периодически их замечали в разных частях региона. О прямой угрозе для Харькова не предупреждали ни украинские защитники, ни мониторы.
Тревога продлилась до самого утра – отбой дали в 06:16. По состоянию на 07:20 в Харькове и области тихо.
Читайте также: Сегодня 29 января 2026: какой день в истории
