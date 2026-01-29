Live

Били преимущественно БпЛА: каковы последствия обстрелов, сообщил Синегубов

Происшествия 08:37   29.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Били преимущественно БпЛА: каковы последствия обстрелов, сообщил Синегубов

Три населенных пункта Харьковской области обстрелял враг в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Хатнее Великобурлукской громады погиб 47-летний мужчина. Медики оказали помощь 79-летней женщине, которая 27 января пострадала в результате обстрела в г. Купянск», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» в Изюмском районе повреждены два авто – удары пришлись по городу Барвенково.

Читайте также: На севере от Харькова было напряженно: Генштаб о боях в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
28.01.2026, 20:09
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
29.01.2026, 08:40
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают на Харьковщине – аналитика
28.01.2026, 15:20
Сегодня 29 января 2026: какой день в истории
Сегодня 29 января 2026: какой день в истории
29.01.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, гололед, смертельное ДТП
Новости Харькова — главное 28 января: пожар, гололед, смертельное ДТП
28.01.2026, 22:10

Новости по теме:

29.01.2026
На севере от Харькова было напряженно: Генштаб о боях в регионе
28.01.2026
Где ВСУ сдерживали россиян на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
27.01.2026
ISW: россияне продвинулись на севере от Харькова
27.01.2026
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, сообщил Генштаб
26.01.2026
«Умножили на ноль»: в НГУ показали, как ликвидируют врага (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Били преимущественно БпЛА: каковы последствия обстрелов, сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три населенных пункта Харьковской области обстрелял враг в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".