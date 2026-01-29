Били преимущественно БпЛА: каковы последствия обстрелов, сообщил Синегубов
Три населенных пункта Харьковской области обстрелял враг в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Хатнее Великобурлукской громады погиб 47-летний мужчина. Медики оказали помощь 79-летней женщине, которая 27 января пострадала в результате обстрела в г. Купянск», – пишет начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- два БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» в Изюмском районе повреждены два авто – удары пришлись по городу Барвенково.
