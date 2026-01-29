Live

Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов

Події 08:37   29.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов

Три населені пункти Харківської області обстріляв ворог протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади загинув 47-річний чоловік. Медики надали допомогу 79-річній жінці, яка 27 січня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ”, – пише начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” в Ізюмському районі пошкоджено два авто – удари припали по місту Барвінкове.

Читайте також: На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
29.01.2026, 09:30
Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов
Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов
29.01.2026, 08:37
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
29.01.2026, 08:40
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
29.01.2026, 07:35
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
29.01.2026, 06:00

Новини за темою:

29.01.2026
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
28.01.2026
Де ЗСУ стримували росіян на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
27.01.2026
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова
27.01.2026
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, повідомив Генштаб
26.01.2026
“Помножили на нуль”: у НГУ показали, як ліквідують ворога (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 08:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три населені пункти Харківської області обстріляв ворог протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".