Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов
Три населені пункти Харківської області обстріляв ворог протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади загинув 47-річний чоловік. Медики надали допомогу 79-річній жінці, яка 27 січня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ”, – пише начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” в Ізюмському районі пошкоджено два авто – удари припали по місту Барвінкове.
Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 08:37