Более 20 раз РФ атаковала на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:40   29.01.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Терновое, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодезное.

На Купянском направлении оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового. В общем на данном направлении произошло десять боев, пять из которых еще продолжаются.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 180 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, утром 29 января авторы проекта DeepState обновили карту боевых действий в Харьковской области. На обновленных картах видно, что россияне продвинулись в северо-восточной части Волчанска. В частности, вдоль реки Волчья.

Автор: Виктория Яковенко
