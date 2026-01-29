Live

Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00

Фронт 16:40   29.01.2026
Вікторія Яковенко
Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося десять боїв, п’ять з яких ще тривають.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 180 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 29 січня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій у Харківській області. На оновлених картах видно, що росіяни просунулися у північно-східній частині Вовчанська. Зокрема, вздовж річки Вовча.

Читайте також: Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15
Циклон прийде на Харківщину 30 січня: температура опуститься від +3 до -15
29.01.2026, 17:27
В одному з районів Харкова ввели карантин: собака напав на скажену лисицю
В одному з районів Харкова ввели карантин: собака напав на скажену лисицю
29.01.2026, 13:41
Нелегальний цех знайшли на Харківщині: що там виготовляли (фото, відео)
Нелегальний цех знайшли на Харківщині: що там виготовляли (фото, відео)
29.01.2026, 14:48
У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія
У Харкові суттєво подешевшали овочі, зросли ціни на фрукти – мерія
29.01.2026, 15:12
Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині
Ситуація буде покращуватись – обленерго про тривалі відключення на Харківщині
29.01.2026, 16:07
Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз’яснення УЗ
Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз’яснення УЗ
29.01.2026, 13:07

Новини за темою:

27.01.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
27.01.2026
Герасимов заявив про «взяття Куп’янська-Вузлового»: у ЦПД це спростували
26.01.2026
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
24.01.2026
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.01.2026
«Ворог пошкодив логістику, важко тримати оборону Вовчанська» – DeepState


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".