Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося десять боїв, п’ять з яких ще тривають.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 180 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 29 січня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій у Харківській області. На оновлених картах видно, що росіяни просунулися у північно-східній частині Вовчанська. Зокрема, вздовж річки Вовча.