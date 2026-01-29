Понад 20 разів РФ атакувала на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.
На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося десять боїв, п’ять з яких ще тривають.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 180 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, вранці 29 січня автори проєкту DeepState оновили карту бойових дій у Харківській області. На оновлених картах видно, що росіяни просунулися у північно-східній частині Вовчанська. Зокрема, вздовж річки Вовча.
Читайте також: Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
