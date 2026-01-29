Новини Харкова — головне 29 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:16

На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні

Вранці 29 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в регіоні було 16 боїв.

Найбільше атак ЗС РФ зафіксували на півночі області. Там ворог намагався прорватися 14 разів біля Вовчанська, Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів та Кутьківки. Відносне затишшя було на Куп’янському напрямку: українські захисники відбили дві атаки росіян біля Радьківки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню“, – уточнили у ГШ.

07:20

Кружляли безпілотники: як минула ніч у Харкові та області

У Харкові та області тривогу оголосили о 03:45. У Повітряних силах ЗСУ зафіксували російський безпілотник у сусідній, Дніпропетровській області.

Тоді як моніторингові ТГ-канали попереджали: БпЛА вже є на Харківщині.

Ворожі дрони продовжили кружляти по області. Періодично їх помічали у різних частинах регіону. Про пряму загрозу для Харкова не попереджали ані українські захисники, ані монітори.

Тривога тривала аж до самого ранку – відбій дали о 06:16. Станом на 07:20 у Харкові та області тихо.