В продаже экстази подозревают воспитательницу частного детсада в Харькове

Происшествия 22:14   20.02.2026
Оксана Якушко
В продаже экстази подозревают воспитательницу частного детсада в Харькове

Правоохранители разоблачили воспитательницу частного детсада, которая курила и хранила MDMA (экстази), сообщает Харьковская областная прокуратура.

По оперативной информации, женщина продавала психотропное вещество «из рук в руки».

Правоохранители изъяли более 100 таблеток MDMA. Харьковчанку задержали, ей сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества.

Прокурор планирует ходатайстовать, чтобы подозреваемую содержали до процесса под стражей.

Автор: Оксана Якушко
Новости по теме:



