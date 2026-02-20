В продаже экстази подозревают воспитательницу частного детсада в Харькове
Правоохранители разоблачили воспитательницу частного детсада, которая курила и хранила MDMA (экстази), сообщает Харьковская областная прокуратура.
По оперативной информации, женщина продавала психотропное вещество «из рук в руки».
Правоохранители изъяли более 100 таблеток MDMA. Харьковчанку задержали, ей сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества.
Прокурор планирует ходатайстовать, чтобы подозреваемую содержали до процесса под стражей.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воспитательница, Харьков, частный детский сад, экстази;
