Live

У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові

Події 22:14   20.02.2026
Оксана Якушко
У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові

Правоохоронці викрили виховательку приватного дитсадка у Харкові, яка придбала та зберігала MDMA (екстазі), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За оперативною інформацією, ця молода жінка продавала психотропну речовину «з рук у руки».

Правоохоронці вилучили понад 100 пігулок MDMA. Харків’янку затримали, їй повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Прокурор у суді вимагатиме утримувати підозрювану до суду під вартою.

Читайте також: “Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 21 лютого вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
20.02.2026, 22:53
Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області
Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області
20.02.2026, 20:40
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
20.02.2026, 17:20
21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
20.02.2026, 19:53
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 23:00
У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові
У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові
20.02.2026, 22:14

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 22:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили виховательку приватного дитсадка у Харкові, яка придбала та зберігала MDMA (екстазі), повідомляє Харківська обласна прокуратура.".