У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові
Правоохоронці викрили виховательку приватного дитсадка у Харкові, яка придбала та зберігала MDMA (екстазі), повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За оперативною інформацією, ця молода жінка продавала психотропну речовину «з рук у руки».
Правоохоронці вилучили понад 100 пігулок MDMA. Харків’янку затримали, їй повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
Прокурор у суді вимагатиме утримувати підозрювану до суду під вартою.
