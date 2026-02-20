У продажу екстазі підозрюють виховательку приватного дитсадка у Харкові

Правоохоронці викрили виховательку приватного дитсадка у Харкові, яка придбала та зберігала MDMA (екстазі), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За оперативною інформацією, ця молода жінка продавала психотропну речовину «з рук у руки».

Правоохоронці вилучили понад 100 пігулок MDMA. Харків’янку затримали, їй повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Прокурор у суді вимагатиме утримувати підозрювану до суду під вартою.