Убившие четверть населения села Гроза воют про «удар по мирным» — Казанский

Особенно смешно от того, как эта мразота, убившая четверть населения села Гроза просто за то, что люди собрались на поминки погибшего на войне односельчанина, теперь воет про «удар по мирным». Нет, удар по мирным — это когда вы убиваете собравшихся на похороны старух. А удар по мрази, которая пришла радостно плясать и бухать на костях полуразрушенного ею Лисичанска, где нет воды и тепла — это справедливое возмездие, хоть с военной точки зрения, хоть с общечеловеческой.