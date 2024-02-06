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Ті, що вбили чверть населення Грози, виють про “удар по мирних” – Казанський

Події 11:31   06.02.2024
Денис Казанський
блогер
Ті, що вбили чверть населення Грози, виють про “удар по мирних” – Казанський

Особливо смішно від того, як ця мразота, яка вбила чверть населення села Гроза просто за те, що люди зібралися на поминки односельця, який загинув на війні, тепер виє про “удар по мирних”. Ні, удар по мирних – це коли ви вбиваєте старих, що зібралися на похорон. А удар по мразоті, яка прийшла радісно танцювати та бухати на кістках напівзруйнованого нею Лисичанська, де немає води та тепла – це справедлива відплата, хоч із військової точки зору, хоч із загальнолюдської.

Автор: Денис Казанський, блогер
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особливо смішно від того, як ця мразота, яка вбила чверть населення села Гроза просто за те, що люди зібралися на…".