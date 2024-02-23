Если США не помогут Украине, будут последствия для всех альянсов — Сикорский
Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет этого, это будет иметь значительные последствия для всех американских альянсов по всему миру.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:04;
Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в…".