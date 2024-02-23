Если США не помогут Украине, будут последствия для всех альянсов — Сикорский

Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет этого, это будет иметь значительные последствия для всех американских альянсов по всему миру.