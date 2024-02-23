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Если США не помогут Украине, будут последствия для всех альянсов — Сикорский

Мир 12:04   23.02.2024
Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши
Если США не помогут Украине, будут последствия для всех альянсов — Сикорский

Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет этого, это будет иметь значительные последствия для всех американских альянсов по всему миру.

Автор: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши
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  • Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в…".