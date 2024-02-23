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Якщо США не допоможуть Україні, будуть наслідки для всіх альянсів – Сікорський

Політика 12:04   23.02.2024
Радослав Сікорський
міністр закордонних справ Польщі
Якщо США не допоможуть Україні, будуть наслідки для всіх альянсів – Сікорський

Якщо додаткова допомога не буда надана, а союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче цього, це матиме значні наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі.

Автор: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі
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  • Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо додаткова допомога не буда надана, а союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в…".