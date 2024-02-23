Якщо США не допоможуть Україні, будуть наслідки для всіх альянсів – Сікорський
Якщо додаткова допомога не буда надана, а союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче цього, це матиме значні наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:04;
Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо додаткова допомога не буда надана, а союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в…".