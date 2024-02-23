Якщо США не допоможуть Україні, будуть наслідки для всіх альянсів – Сікорський

Якщо додаткова допомога не буда надана, а союзники США будуть розчаровані та зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче цього, це матиме значні наслідки для всіх американських альянсів у всьому світі.