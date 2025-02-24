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Взрослые отныне – это мы — Казарин

Общество 11:52   24.02.2025
Павел Казарин
журналист
военнослужащий
Взрослые отныне – это мы — Казарин

Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постистории… Я ошибался. За последние три года некоторые из моих друзей стали улицами. Другие – памятниками… Война научила нас, что культура – ​​это коллективная память нации. Что злопамятность — это ее коллективный иммунитет. Мы часто казним себя за то, что плохо справляемся с вызовами вторжения. Но вся критика разбивается о тот факт, что нам не с кем себя сравнивать. За последние 70 лет никто, кроме нас, с таким не сталкивался. Взрослых вокруг больше нет. Взрослые отныне – это мы.

Автор: Павел Казарин, журналист, военнослужащий
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:52;

  • Корреспондент Павел Казарин, журналист, военнослужащий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постистории… Я ошибался. За последние три года некоторые из моих…".