Взрослые отныне – это мы — Казарин

Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постистории… Я ошибался. За последние три года некоторые из моих друзей стали улицами. Другие – памятниками… Война научила нас, что культура – ​​это коллективная память нации. Что злопамятность — это ее коллективный иммунитет. Мы часто казним себя за то, что плохо справляемся с вызовами вторжения. Но вся критика разбивается о тот факт, что нам не с кем себя сравнивать. За последние 70 лет никто, кроме нас, с таким не сталкивался. Взрослых вокруг больше нет. Взрослые отныне – это мы.