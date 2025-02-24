Дорослі відтепер — це ми – Казарін
Павло Казарін/Фейсбук
Колись я був впевнений, що моєму поколінню випало жити в постісторії… Я помилявся. За останні три роки деякі мої друзі стали вулицями. Інші – пам’ятниками… Війна навчила нас, що культура — це колективна пам’ять нації. Що злопам’ятність — це її ж колективний імунітет. Ми часто картаємо себе за те, що погано справляємось із викликами вторгнення. Але вся критика розбивається о той факт, що нам нема з ким себе порівнювати. За останні 70 років ніхто окрім нас з таким не зіштовхувався. Дорослих навколо більше немає. Дорослі відтепер — це ми.
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- Категорії: Сказано, Суспільство, Україна; Теги: війна, годовщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 11:52;
Кореспондент Павло Казарін, журналіст, військовослужбовець у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колись я був впевнений, що моєму поколінню випало жити в постісторії… Я помилявся. За останні три роки деякі мої друзі…".