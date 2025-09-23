Ваша империя не будет восстановлена — Сикорский предупредил делегацию РФ

Представителям России скажу: мы знаем, что вам безразлично международное право, и вы не способны жить в мире со своими соседями. Ваш сумасшедший национализм базируется на стремлении доминирования, которое не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй миновала, и ваша империя не будет восстановлена. Каждый удар дрона героических Вооруженных сил Украины, да благословит их Бог, приближает этот день. Ваша трехдневная «специальная военная операция» даже за 10 лет не смогла покорить Донбасс… Если еще одна ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство без разрешения, намеренно или ошибочно, будут сбиты и обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены.