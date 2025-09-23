Ваша імперія не буде відновлена – Сікорський попередив делегацію РФ
Фото: Радослав Сікорський/Х
До представників Росії скажу: ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права, і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм базується на прагненні домінування, яке не вщухне, поки ви не усвідомите, що епоха імперій минула, і ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар дрона героїчних Збройних сил України, хай Бог їх благословить, наближає цей день. Ваша триденна “спеціальна військова операція” навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас… Якщо ще одна ракета або літак увійдуть у наш повітряний простір без дозволу, навмисно або помилково, будуть збиті й уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Вас було попереджено.
