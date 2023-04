Корону і гітару. Речі рок-легенди Фредді Мерк’юрі виставлять на аукціон

Близько 1500 предметів, які колись належали покійній британській рок-зірці Фредді Мерк’юрі, пустять із молотка. Серед них – рукописна чернетка до “We Are the Champions” однієї з найвідоміших пісень гурту Queen, повідомляє CNN.

Речі виставляє на продаж Мері Остін, близька подруга Мерк’юрі, яка успадкувала його маєток.

«Протягом багатьох років я мала радість і привілей жити в оточенні всього того чудового, що Фредді шукав і так любив. Але минули роки, і настав час для мене прийняти важке рішення закрити це дуже особливий розділ у моєму житті”, – сказав Остін у заяві для преси, опублікованій у середу.

Окрім чернеток пісень, предмети розпродажу включатимуть: рожеві окуляри у формі зірки, схожі на ті, що Мерк’юрі носив у відеокліпі «We Will Rock You»; його крихітний гребінець для вусів Tiffany & Co.; його гітара; жилет, який Мерк’юрі носив у своєму останньому музичному кліпі «These Are the Days of Our Lives» у 1991 році; і ліногравюра Пабло Пікассо.

Очікується, що знамениту корону Мерк’юрі і плащ, що її супроводжує, зможуть продати за £80 тисяч ($100 тисяч). Співак одягав їх час виконання пісні «God Save The Queen» під час свого останнього туру з Queen у 1986 році.

«Фредді був неймовірним і розумним колекціонером, який показав нам, що в усьому є краса, веселощі та спілкування; я сподіваюся, що це буде можливість поділитися всіма численними гранями Фредді, як публічними, так і приватними, а також для всього світу. щоб більше зрозуміти та відзначити його унікальний і прекрасний дух», – зазначили Мері Остін.

Предмети будуть виставлені на Sotheby’s у Лондоні з 4 серпня по 5 вересня.

Мерк’юрі, чиє початкове ім’я було Фаррух Булсара, народився на Занзібарі (нині частина Танзанії) 5 вересня 1946 року.

Він був фронтменом і головним автором пісень гурту Queen, який був створений у 1971 році та став популярним завдяки поєднанню хеві-металу, глем-року та надмірної театральності.

Сингл «Bohemian Rhapsody» був найкращим у Британії протягом дев’яти тижнів після її релізу в 1975 році.

Хіти 1977 року «We Are the Champions» і «We Will Rock You» залишаються головними спортивними гімнами в усьому світі, а виступ Queen на концерті Live Aid у 1985 році визнаний найкращим живим концертом у світі за результатами опитування музичної індустрії 2005 року.

Мерк’юрі помер у Лондоні від ускладнень, пов’язаних зі СНІДом, 24 листопада 1991 року, за день після оголошення про захворювання.