Рідкісна річ. На Sotheby’s продали крихітну фарфорову чашу за $25 мільйонів

Делікатну порцелянову чашу діаметром менше ніж 11 см продали більш, ніж за 25 мільйонів доларів під час тижня китайського мистецтва в Гонконгу, повідомляє CNN.

Описаний аукціонним домом Sotheby’s як “дуже важливий”, антикваріат походить з рідкісної групи кераміки, прикрашеної в імператорських майстернях Пекіна в 18 столітті.

Чашу виготовили за часів імператора Юнчжен, який правив Китаєм з 1722 по 1735 рік (хоча малюнок, ймовірно, створили незабаром після його смерті). Це частина традиції, відомої як «іноземні кольори» – так називають порцеляну, яка походить з імперських печей Цзіндечжень, але емальована майстрами в Забороненому місті Пекіна.

У суботу чашу продали за 198,2 мільйона гонконгських доларів (25,3 мільйона доларів) і зображує вона двох ластівок, квітучий абрикос і вербу. Дизайн також містить уривок з вірша, який, як вважають, був написаний на замовлення попередника Юнчжена з династії Мін, імператора Ваньлі.

В аукціонному каталозі експерт з кераміки Регіна Крал повідомила, що хоча мотиви із зображенням птахів і квітів були популярні в період Юнчжен, ця чаша – один із тих небагатьох предметів, що представляють «вершину живопису на порцеляні, мистецтво, яке ніколи не було перевершено».

«Твори, намальовані такими рідкісними та вишуканими природними мотивами, як ми бачимо тут, «загорнуті» навколо посудини, як розгорнутий ручний сувій, робили у Пекіні дуже короткий період», — написала вона, додавши, що більшість прикладів, що залишилися, зараз зберігаються в палацовому музеї на Тайвані.

Колись цей предмет був частиною пари. Дві чаші були розділені в 1929 році, коли їх продали кожну за 150 фунтів стерлінгів (що становить трохи більше 7600 фунтів стерлінгів, або 9400 доларів США в сучасному розрахунку). “Двійник” чаші зараз зберігається в Британському музеї в Лондоні, повідомляє Sotheby’s.

Та, яку продали у суботу, кілька разів переходила із рук у руки протягом десятиліть. І серед попередніх власників була американська світська левиця Барбара Хаттон. У 2006 році чашу придбала бізнес-леді та колекціонер Еліс Ченг за рекордні на той час 151,32 мільйона гонконгських доларів (19,3 мільйона).