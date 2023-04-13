Редкая вещь. На Sotheby’s продали крошечную фарфоровую чашу за $25 миллионов
Деликатную фарфоровую чашу диаметром менее 11 см продали более чем за 25 миллионов долларов во время недели китайского искусства в Гонконге, сообщает CNN.
Описанный аукционным домом Sotheby’s как «весьма важный», антиквариат происходит из редкой группы керамики, расписанной в императорских мастерских Пекина в 18 веке.
Чашу изготовили во времена императора Юнчжена, правившего Китаем с 1722 по 1735 год (хотя рисунок, вероятно, создали вскоре после его смерти). Это часть традиции, известной как «иностранные цвета» – так называют фарфор, происходящий из имперских печей Цзиндэчжэнь, но эмалированный мастерами в Запретном городе Пекина.
В субботу чашу продали за 198,2 миллиона гонконгских долларов (25,3 миллиона долларов) и изображает она двух ласточек, цветущий абрикос и иву. Дизайн также содержит отрывок из стихотворения, который, как полагают, был написан по заказу предшественника Юнчжена из династии Мин, императора Ваньли.
В аукционном каталоге эксперт по керамике Регина Крал сказала, что хотя мотивы с изображением птиц и цветов были популярны в период Юнчжен, эта чаша – один из тех немногих предметов, представляющих «вершину живописи на фарфоре, искусство, которое никогда не было превзойдено».
«Произведения, нарисованные такими редкими и изысканными природными мотивами, как мы видим здесь, «завернутые» вокруг сосуда, как ручной свиток, делали в Пекине очень короткий период», — написала она, добавив, что большинство оставшихся предметов сейчас хранятся в дворцовом музее на Тайване.
Когда-то этот предмет был частью пары. Две чаши были разделены в 1929 году, когда их продали каждую за 150 фунтов стерлингов (что составляет не более 7600 фунтов стерлингов, или 9400 долларов США в современном расчете). «Двойник» чаши сейчас хранится в Британском музее в Лондоне, сообщает Sotheby’s.
Та, которую продали в субботу, несколько раз переходила из рук в руки в течение десятилетий. И среди предыдущих владельцев была американская светская львица Барбара Хаттон. В 2006 году чашу приобрела бизнес-леди и коллекционер Элис Ченг за рекордные к тому времени 151,32 миллиона гонконгских долларов (19,3 миллиона).
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деликатную фарфоровую чашу диаметром менее 11 см продали более чем за 25 миллионов долларов во время недели продаж китайского искусства в Гонконге, сообщает CNN.".