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Портрет собаки Марії-Антуанетти пішов із молотка на Sotheby’s за $280 тисяч

Культура 15:17   18.07.2023
Оксана Якушко
Портрет собаки Марії-Антуанетти пішов із молотка на Sotheby’s за $280 тисяч

Колекціонери копаються в запасах у пошуках портретів собак, де може бути зображений собака-компаньйон Марії-Антуанетти Помпон. Недавно на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку картина з королівським песиком пішла за 280 тисяч доларів, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В епоху Відродження та Бароко правителі любили, щоб їх зображали зі своїми сторожовими, мисливськими чи кімнатними собаками. Такі картини є у імператора Карла V, короля Іспанії Філіпа IV, імператриці Марії Терезії та Фрідріха Великого.

Подвійного портрета французької королеви Марії-Антуанетти із собакою немає. Але її кінг-чарльз-спанієля все ж таки увічнили на портретах. Історія мистецтва знає як мінімум чотири майже однакові картини маслом художника-анімаліста Жака Бартелемі Деламарра: аристократична тварина на ім’я Помпон слухняно сидить на столі, а поряд із ним – чорнильниця з пером і лист, щоб стало зрозуміло, наскільки крихітний цей собака.

Ім’я Помпон означає щось на зразок пухнастого помпону. Описати кімнатну собачку як милу або кітчеву було б применшенням. Він трохи нахиляє голову і несамовито дивиться на глядача своїми великими темними очима. Його акуратно причесане, завите чорно-біле хутро покриває голову і верхню частину тіла, водночас задня частина тварини здається майже голою, оголюючи рожеву шкіру.

Навіть якщо ви майже нічого не чули про Марію-Антуанетту, дружину останнього французького короля Людовіка XVI з династії Бурбонів, вже одні лише ці собачі портрети показують, у якому штучному, занепадно-розкішному світі жили монархи. Далеко від реальності нужденного народу Помпон щодня отримував кращі частування при дворі Версаля і, безсумнівно, мав власного перукаря, який чистив його хутро і голив живіт.

Його ліжко, ймовірно, являло собою позолочений критий кошик, оббитий смугастим шовком і блакитним оксамитом, який зараз знаходиться в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Одного погляду на розпещену собаку, мабуть, було б достатньо, щоб піддані королеви влаштували Французьку революцію у 1789 році.

Один із портретів Помпона продали з аукціону Bassenge у Берліні у листопаді 2016 року майже за 20 000 євро.

У травні 2023 року на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку пішла з молотка ще одна схожа версія. Картину розміром близько 24 на 31 сантиметр і, ймовірно, датовану 1880-ми роками, оцінили від 3000 до 5000 доларів. Але 15 учасників торгів розпочали нескінченну битву, і покупець заплатив майже 280 000 доларів плюс премію.

Насправді, ця робота має бути в Луврі або принаймні паризькому Музеї Карнавалі, які зберігають безліч предметів 18 століття. Але картина, ймовірно, потрапила до американської чи азіатської приватної колекції.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекціонери копаються в запасах у пошуках портретів собак, де може бути зображений собака-компаньйон Марії-Антуанетти Помпон. Недавно на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку картина з королівським песиком пішла за 280 тисяч доларів, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.".