Портрет собаки Марії-Антуанетти пішов із молотка на Sotheby’s за $280 тисяч
Колекціонери копаються в запасах у пошуках портретів собак, де може бути зображений собака-компаньйон Марії-Антуанетти Помпон. Недавно на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку картина з королівським песиком пішла за 280 тисяч доларів, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В епоху Відродження та Бароко правителі любили, щоб їх зображали зі своїми сторожовими, мисливськими чи кімнатними собаками. Такі картини є у імператора Карла V, короля Іспанії Філіпа IV, імператриці Марії Терезії та Фрідріха Великого.
Подвійного портрета французької королеви Марії-Антуанетти із собакою немає. Але її кінг-чарльз-спанієля все ж таки увічнили на портретах. Історія мистецтва знає як мінімум чотири майже однакові картини маслом художника-анімаліста Жака Бартелемі Деламарра: аристократична тварина на ім’я Помпон слухняно сидить на столі, а поряд із ним – чорнильниця з пером і лист, щоб стало зрозуміло, наскільки крихітний цей собака.
Ім’я Помпон означає щось на зразок пухнастого помпону. Описати кімнатну собачку як милу або кітчеву було б применшенням. Він трохи нахиляє голову і несамовито дивиться на глядача своїми великими темними очима. Його акуратно причесане, завите чорно-біле хутро покриває голову і верхню частину тіла, водночас задня частина тварини здається майже голою, оголюючи рожеву шкіру.
Навіть якщо ви майже нічого не чули про Марію-Антуанетту, дружину останнього французького короля Людовіка XVI з династії Бурбонів, вже одні лише ці собачі портрети показують, у якому штучному, занепадно-розкішному світі жили монархи. Далеко від реальності нужденного народу Помпон щодня отримував кращі частування при дворі Версаля і, безсумнівно, мав власного перукаря, який чистив його хутро і голив живіт.
Його ліжко, ймовірно, являло собою позолочений критий кошик, оббитий смугастим шовком і блакитним оксамитом, який зараз знаходиться в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Одного погляду на розпещену собаку, мабуть, було б достатньо, щоб піддані королеви влаштували Французьку революцію у 1789 році.
Один із портретів Помпона продали з аукціону Bassenge у Берліні у листопаді 2016 року майже за 20 000 євро.
У травні 2023 року на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку пішла з молотка ще одна схожа версія. Картину розміром близько 24 на 31 сантиметр і, ймовірно, датовану 1880-ми роками, оцінили від 3000 до 5000 доларів. Але 15 учасників торгів розпочали нескінченну битву, і покупець заплатив майже 280 000 доларів плюс премію.
Насправді, ця робота має бути в Луврі або принаймні паризькому Музеї Карнавалі, які зберігають безліч предметів 18 століття. Але картина, ймовірно, потрапила до американської чи азіатської приватної колекції.
Читайте також: Харків’яни знову можуть телефонувати на номер Кернеса, а ЗСУ передали 110 тис
Новини за темою:
Ви читали новину: «Портрет собаки Марії-Антуанетти пішов із молотка на Sotheby’s за $280 тисяч»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 15:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекціонери копаються в запасах у пошуках портретів собак, де може бути зображений собака-компаньйон Марії-Антуанетти Помпон. Недавно на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку картина з королівським песиком пішла за 280 тисяч доларів, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.".