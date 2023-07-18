Портрет собаки Марии-Антуанетты ушел с молотка на Sotheby’s за $280 тысяч

Коллекционеры роются в запасах в поисках портретов собак, где может быть изображена собака-компаньон Марии-Антуанетты Помпон. Совсем недавно на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина с королевской собачкой ушла за 280 тысяч долларов, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В эпоху Возрождения и Барокко правители любили, чтобы их изображали со своими сторожевыми, охотничьими или комнатными собаками. Такие картины есть у императора Карла V, короля Испании Филиппа IV, императрицы Марии Терезии и Фридриха Великого.

Двойного портрета французской королевы Марии-Антуанетты с собакой нет. Но ее кинг-чарльз-спаниеля все же увековечили на портретах. История искусства знает как минимум четыре почти одинаковые картины маслом художника-анималиста Жака Бартелеми Деламарра: аристократическое животное по имени Помпон послушно сидит на столе, а рядом с ним – чернильница с пером и письмо, чтобы стало понятно, насколько крохотная эта собака.

Имя Помпон означает что-то вроде пушистого помпона. Описать комнатную собачку как милую или китчевую было бы преуменьшением. Он слегка наклоняет голову и истошно смотрит на зрителя своими большими темными глазами. Его аккуратно причесанная, завитая черно-белая шерсть покрывает голову и верхнюю часть тела, в то же время задняя часть животного кажется почти голой, обнажая розовую кожу.

Даже если вы почти ничего не слышали о Марии-Антуанетте, жене последнего французского короля Людовика XVI из династии Бурбонов, уже одни только эти собачьи портреты показывают, в каком искусственном, упадочно-роскошном мире жили монархи. Вдали от реальности нуждающегося народа Помпон ежедневно получал лучшие угощения при дворе Версаля и, несомненно, имел собственного парикмахера, который чистил его мех и брил живот.

Его кровать, вероятно, представляла собой позолоченную крытую корзину, обитую полосатым шелком и голубым бархатом, которая сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Одного взгляда на избалованную собаку, вероятно, было бы достаточно, чтобы подданные королевы устроили Французскую революцию в 1789 году.

Один из портретов Помпона продали с аукциона Bassenge в Берлине в ноябре 2016 года почти за 20 000 евро.

В мае 2023 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке ушла с молотка еще одна очень похожая версия. Картину размером всего около 24 на 31 сантиметр и, вероятно, датируемая 1880-ми годами, оценили от 3000 до 5000 долларов. Но 15 участников торгов вступили в нескончаемую битву, и покупатель заплатил почти 280 000 долларов плюс премию.

На самом деле, эта работа должна быть в Лувре или, по крайней мере, парижском Музее Карнавале, которые хранят множество предметов 18 века. Но картина, вероятно, попала в американскую или азиатскую частную коллекцию.