Самый дорогой напиток. 60-лений виски ушел с молотка за рекордную цену

Бутылку шотландского виски Macallan Valerio Adami 1926 года продали на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму – 2 млн 187 тыс 500 фунтов стерлингов (2 млн 775 тыс 226 долларов США), сообщает сайт аукциона.

Macallan 1926 всегда считали самым востребованным элитным шотландским виски, о чем свидетельствует сумма в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов США), полученная на аукционе Sotheby’s в 2019 году за версию Fine & Rare. И причина – в многолетней выдержке и особом вкусе, которого достигли благодаря дубовым бочкам.

В 1986 году, после 60-летней выдержки в бочках из-под хереса, разлили всего 40 бутылок The Macallan 1926, что сделало напиток сразу старейшим из когда-либо произведенных винтажей Macallan. 40 бутылок не были доступны рядовым покупателям, хотя некоторые из них предложили постоянным клиентам The Macallan. Появление любой из этих бутылок на аукционе на протяжении многих лет приводило к выдающимся результатам — в течение 2018 и 2019 годов аукционный рекорд был побит трижды тремя разными вариациями (Sir Peter Blake, Michael Dillon, Fine & Rare).

Из 40 бутылок, разыгранных в 1986 году, максимум 14 были украшены культовыми этикетками Fine и Rare. Две этикетки нарисовал вручную ирландский художник Майкл Диллон. Это творение, в котором на бутылке увековечен пасхальный дом Макаллана. Проданный в 2018 году, он стал первой бутылкой виски, стоимость которой превысила 1 миллион фунтов стерлингов.

Из оставшихся бутылок 1986 года 12 были маркированы поп-художником сэром Питером Блейком. В 1993 году этикетки еще для 12 бутылок разработал итальянский художник Валерио Адами

Проданная на последнем аукционе бутылка – единственная, которую ремонтировали на заводе The Macallan перед продажей. Во время восстановления заменили капсулу и пробку, а также специалисты нанесли новый клей на уголки этикеток и взяли образец жидкости объемом 1 мл. Это нужно, чтобы сравнить с другой бутылкой 1926 года, хранящейся в офисе Edrington в Шотландии.