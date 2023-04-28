Live
  • Пятница 28.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🔴

Корона и гитара. Вещи рок-легенды Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Культура 17:15   28.04.2023
Оксана Якушко
Корона и гитара. Вещи рок-легенды Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Около 1500 предметов, которые когда -то принадлежали покойной британской рок -звезде Фредди Меркьюри, пустят с молотка. Среди них — рукописный черновик к «We Are the Champions», одной из самых известных песен группы Queen, сообщает CNN.

Вещи выставляет на продажу Мэри Остин, близкая подруга Меркьюри, которая унаследовала его имущество.

Мерк’юрі зі своєю близькою подругою Мері Остін, яка виставляє речі на продаж

«В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всего того замечательного, что Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пора мне принять тяжелое решение закрыть этот очень особый раздел в моей жизни», — заявила Остин в обращении к прессе.

Кроме черновиков песен,  среди вещей, которые пойдут с молотка, будут розовые очки в форме звезды, аналогичные тем, что Меркьюри носил в видеоклипе «We Will Rock You»; его крошечный гребень для усов Tiffany & Co.; его гитара; жилет, который Меркьюри надевал в своем последнем музыкальном клипе «These Are the Days of Our Lives» в 1991 году; и  линогравюра Пабло Пикассо.

Ожидается, что знаменитую корону Меркьюри и сопровождавщую ее плащ смогут продать за £80 тысяч ($100 тысяч). Певец надевал их во время исполнения песни «God Save The Queen» во время своего последнего тура с группой Queen в 1986 году.

«Фредди был невероятным и умным коллекционером, показавшим нам, что во всем есть красота, веселье и общение; я надеюсь, что это будет возможность поделиться всеми многочисленными гранями Фредди как публичными, так и частными, а также для всего мира. чтобы больше понять и отметить его уникальный и прекрасный дух», – отметила Мэри Остин.

Портрет Пікассо його останньої дружини Жаклін/Sotheby’s

Предметы будут выставлены на аукционе Sotheby’s в Лондоне с 4 августа по 5 сентября.

Меркьюри, чье первоначальное имя было Фаррух Булсара, родился на Занзибаре (ныне часть Танзании) 5 сентября 1946 года.

Он был фронтменом и главным автором песен группы Queen, которая появилась в 1971 году и стала популярной благодаря сочетанию хэви-металла, глэм-рока и чрезмерной театральности.

Сингл «Bohemian Rhapsody» был лучшим в Британии в течение девяти недель после его релиза в 1975 году.

Хиты 1977 года «We Are the Champions» и «We Will Rock You» остаются главными спортивными гимнами во всем мире, а выступление Queen на концерте Live Aid в 1985 году признано лучшим живым концертом в мире по результатам опроса музыкальной индустрии 2005 года.

Меркьюри умер в Лондоне от осложнений, связанных со СПИДом, 24 ноября 1991 года, через день после объявления о заболевании.

Читайте также: Редкая вещь. На Sotheby’s продали крошечную фарфоровую чашу за $25 миллионов

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:54
Редкая вещь. На Sotheby’s продали крошечную фарфоровую чашу за $25 миллионов
20:11
Помощь пострадавшим от войны: парк Горького будет собирать вещи еще неделю
20:09
Оскароносный режиссер собрал 125 тысяч евро на отстройку больницы в Изюме
08:22
Белый тигр, вывезенный с Харьковщины, — нуждается в помощи: объявлен аукцион
21:14
На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры

  • Категории: Культура, Мир; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Корона и гитара. Вещи рок-легенды Фредди Меркьюри выставят на аукцион»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 17:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1500 предметов, которые когда -то принадлежали покойной британской рок -звезде Фредди Меркьюри, пустят с молотка. Среди них — рукописный черновик к «We Are the Champions, одной из самых известных песен группы Queen, сообщает CNN.".