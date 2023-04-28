Корона и гитара. Вещи рок-легенды Фредди Меркьюри выставят на аукцион
Около 1500 предметов, которые когда -то принадлежали покойной британской рок -звезде Фредди Меркьюри, пустят с молотка. Среди них — рукописный черновик к «We Are the Champions», одной из самых известных песен группы Queen, сообщает CNN.
Вещи выставляет на продажу Мэри Остин, близкая подруга Меркьюри, которая унаследовала его имущество.
«В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всего того замечательного, что Фредди искал и так любил. Но прошли годы, и пора мне принять тяжелое решение закрыть этот очень особый раздел в моей жизни», — заявила Остин в обращении к прессе.
Кроме черновиков песен, среди вещей, которые пойдут с молотка, будут розовые очки в форме звезды, аналогичные тем, что Меркьюри носил в видеоклипе «We Will Rock You»; его крошечный гребень для усов Tiffany & Co.; его гитара; жилет, который Меркьюри надевал в своем последнем музыкальном клипе «These Are the Days of Our Lives» в 1991 году; и линогравюра Пабло Пикассо.
Ожидается, что знаменитую корону Меркьюри и сопровождавщую ее плащ смогут продать за £80 тысяч ($100 тысяч). Певец надевал их во время исполнения песни «God Save The Queen» во время своего последнего тура с группой Queen в 1986 году.
«Фредди был невероятным и умным коллекционером, показавшим нам, что во всем есть красота, веселье и общение; я надеюсь, что это будет возможность поделиться всеми многочисленными гранями Фредди как публичными, так и частными, а также для всего мира. чтобы больше понять и отметить его уникальный и прекрасный дух», – отметила Мэри Остин.
Предметы будут выставлены на аукционе Sotheby’s в Лондоне с 4 августа по 5 сентября.
Меркьюри, чье первоначальное имя было Фаррух Булсара, родился на Занзибаре (ныне часть Танзании) 5 сентября 1946 года.
Он был фронтменом и главным автором песен группы Queen, которая появилась в 1971 году и стала популярной благодаря сочетанию хэви-металла, глэм-рока и чрезмерной театральности.
Сингл «Bohemian Rhapsody» был лучшим в Британии в течение девяти недель после его релиза в 1975 году.
Хиты 1977 года «We Are the Champions» и «We Will Rock You» остаются главными спортивными гимнами во всем мире, а выступление Queen на концерте Live Aid в 1985 году признано лучшим живым концертом в мире по результатам опроса музыкальной индустрии 2005 года.
Меркьюри умер в Лондоне от осложнений, связанных со СПИДом, 24 ноября 1991 года, через день после объявления о заболевании.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1500 предметов, которые когда -то принадлежали покойной британской рок -звезде Фредди Меркьюри, пустят с молотка. Среди них — рукописный черновик к «We Are the Champions, одной из самых известных песен группы Queen, сообщает CNN.".