Редкий голубой бриллиант Bleu Royal продали на аукционе Christie’s за $44 млн
Яркий цветной бриллиант ушел с молотка в Женеве за рекордную сумму, сообщает PEOPLE.
Бриллиант «Bleu Royal», установленный на кольце, был продан с молотка за 43,8 миллиона долларов (39 505 000 швейцарских франков) на аукционе Christie’s в Женеве во вторник.
Этот ярко-синий драгоценный камень стал одним из самых дорогих бриллиантов, проданных на аукционе за всю историю, намного превысив его ориентировочную цену продажи в 35 миллионов долларов.
По данным Christie’s, голубой бриллиант грушевидной формы весит 17,61 карата и весит 14,2 грамма. Дизайн кольца также включает в себя два бриллианта с каждой стороны весом 3,12 карата и 3,07 карата, а также полосу из платины и 18-каратного розового золота.
«Камень заработал почти 44 миллиона долларов», — сообщил международный руководитель отдела ювелирных украшений Christie’s Рахул Кадакия. «Это огромная сумма, учитывая то, что происходит сегодня в мире».
Высокая привлекательность ярко-голубого бриллианта в его «глубоком, насыщенном синем цвете и неизмененной грушевидной форме», рассказал изданию Макс Фосетт, глава ювелирного отдела Christie’s в Женеве.
«Она действительно соответствовала всем требованиям, поэтому нам удалось заинтересовать коллекционеров по всему миру, от Дальнего Востока до Америки», — добавил Фосетт. «Мы очень довольны результатом».
После аукционной продажи голубой бриллиант «Bleu Royal» передадут в другую частную коллекцию впервые за 40 лет. На аукционе Christie’s была продана коллекция редких ювелирных изделий, в том числе этот бриллиант, на общую сумму более 77 миллионов долларов.
«Очевидно, что рынок по-прежнему очень силен в определенных областях, — сказал Фосетт. – Цветные камни показали себя очень хорошо, как и подписанные ювелирные изделия… Существует большой рынок редких вещей, и до сих пор есть коллекционеры, которые ищут самое лучшее».
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 16:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яркий цветной бриллиант ушел с молотка в Женеве за рекордную сумму, сообщает PEOPLE.".