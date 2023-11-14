Рідкісний блакитний діамант продали на аукціоні Christie’s за $44 млн
Яскравий кольоровий діамант Bleu Royal пішов із молотка у Женеві за рекордну суму, повідомляє PEOPLE.
Діамант «Bleu Royal», встановлений на кільці, продали з молотка за 43,8 мільйона доларів (39 505 000 швейцарських франків) на аукціоні Christie’s у Женеві у вівторок.
Цей яскраво-синій дорогоцінний камінь став одним із найдорожчих діамантів, проданих на аукціоні за всю історію, набагато перевищивши його орієнтовну ціну на продаж у 35 мільйонів доларів.
За даними Christie’s, блакитний діамант грушоподібної форми важить 17,61 карата або 14,2 грама. Дизайн кільця також включає два діаманти з кожного боку вагою 3,12 карата і 3,07 карата, а також смугу з платини і 18-каратного рожевого золота.
“Камінь заробив майже 44 мільйони доларів”, – повідомив міжнародний керівник відділу ювелірних прикрас Christie’s Рахул Кадакія. “Це величезна сума з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі”.
Висока привабливість яскраво-блакитного діаманта у його «глибокому, насиченому синьому кольорі та незміненій грушоподібній формі», розповів виданню Макс Фосетт, голова ювелірного відділу Christie’s у Женеві.
“Діамант справді відповідав всім вимогам, тому нам вдалося зацікавити колекціонерів по всьому світу, від Далекого Сходу до Америки”, – додав Фосетт. “Ми дуже задоволені результатом”.
Після аукціонного продажу блакитний діамант “Bleu Royal” передадуть в іншу приватну колекцію вперше за 40 років. На аукціоні Christie’s було продано колекцію рідкісних ювелірних виробів, у тому числі цей діамант, на загальну суму понад 77 мільйонів доларів.
«Очевидно, що ринок, як і раніше, дуже сильний у певних областях, — сказав Фосетт. – Кольорові камені показали себе дуже добре, як і підписані ювелірні вироби… Існує великий ринок рідкісних речей, і досі є колекціонери, які шукають найкраще».
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яскравий кольоровий діамант Bleu Royal пішов із молотка у Женеві за рекордну суму, повідомляє PEOPLE.".