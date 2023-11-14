Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

Рідкісний блакитний діамант продали на аукціоні Christie’s за $44 млн

Світ 16:15   14.11.2023
Оксана Якушко
Рідкісний блакитний діамант продали на аукціоні Christie’s за $44 млн

Яскравий кольоровий діамант Bleu Royal пішов із молотка у Женеві за рекордну суму, повідомляє PEOPLE.

Діамант «Bleu Royal», встановлений на кільці, продали з молотка за 43,8 мільйона доларів (39 505 000 швейцарських франків) на аукціоні Christie’s у Женеві у вівторок.

Цей яскраво-синій дорогоцінний камінь став одним із найдорожчих діамантів, проданих на аукціоні за всю історію, набагато перевищивши його орієнтовну ціну на продаж у 35 мільйонів доларів.

За даними Christie’s, блакитний діамант грушоподібної форми важить 17,61 карата або 14,2 грама. Дизайн кільця також включає два діаманти з кожного боку вагою 3,12 карата і 3,07 карата, а також смугу з платини і 18-каратного рожевого золота.

“Камінь заробив майже 44 мільйони доларів”, – повідомив міжнародний керівник відділу ювелірних прикрас Christie’s Рахул Кадакія. “Це величезна сума з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі”.

Висока привабливість яскраво-блакитного діаманта у його «глибокому, насиченому синьому кольорі та незміненій грушоподібній формі», розповів виданню Макс Фосетт, голова ювелірного відділу Christie’s у Женеві.

“Діамант справді відповідав всім вимогам, тому нам вдалося зацікавити колекціонерів по всьому світу, від Далекого Сходу до Америки”, – додав Фосетт. “Ми дуже задоволені результатом”.

Після аукціонного продажу блакитний діамант “Bleu Royal” передадуть в іншу приватну колекцію вперше за 40 років. На аукціоні Christie’s було продано колекцію рідкісних ювелірних виробів, у тому числі цей діамант, на загальну суму понад 77 мільйонів доларів.

«Очевидно, що ринок, як і раніше, дуже сильний у певних областях, — сказав Фосетт. – Кольорові камені показали себе дуже добре, як і підписані ювелірні вироби… Існує великий ринок рідкісних речей, і досі є колекціонери, які шукають найкраще».

Читайте також: П’ятьох засудили за зухвале, на $123 мільйони, пограбування музею у Дрездені

Автор: Оксана Якушко
Популярно
167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов
167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов
14.11.2023, 16:54
У Холодногірському районі Харкова оновлюють водоводи
У Холодногірському районі Харкова оновлюють водоводи
14.11.2023, 16:35
Без води у середу залишиться частина Харкова: причина і адреси
Без води у середу залишиться частина Харкова: причина і адреси
14.11.2023, 15:59
На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений
На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений
14.11.2023, 15:43
Невдовзі Новий рік: Терехов розповів, де у Харкові встановлять ялинки
Невдовзі Новий рік: Терехов розповів, де у Харкові встановлять ялинки
14.11.2023, 15:05
Близько 10 заповідників і заказників Харківщини постраждали від війни
Близько 10 заповідників і заказників Харківщини постраждали від війни
14.11.2023, 15:00

Новини за темою:

15:17
Портрет собаки Марії-Антуанетти пішов із молотка на Sotheby’s за $280 тисяч
22:49
Харків’яни знову можуть телефонувати на номер Кернеса, а ЗСУ передали 110 тис
15:00
Найстаршу Біблію на івриті продали на аукціоні Sothebyʼs за $38,1 мільйона
14:56
Пропонували 100 тисяч: номер Кернеса хотіли продати на аукціоні, але не вийшло
13:01
Що харківський Центральний парк виставляє на аукціон – коментар директора

Ви читали новину: «Рідкісний блакитний діамант продали на аукціоні Christie’s за $44 млн»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 16:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яскравий кольоровий діамант Bleu Royal пішов із молотка у Женеві за рекордну суму, повідомляє PEOPLE.".