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Найдорожчий напій. 60-річний віскі пішов з молотка за рекордну ціну

Світ 16:11   29.11.2023
Оксана Якушко
Найдорожчий напій. 60-річний віскі пішов з молотка за рекордну ціну

Пляшку шотландського віскі Macallan Valerio Adami 1926 продали на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму – 2 млн 187 тис 500 фунтів стерлінгів (2 млн 775 тис 226 доларів США), повідомляє сайт аукціону.

Macallan 1926 завжди вважали затребуваним елітним шотландським віскі, про що свідчить сума в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів США), отримана на аукціоні Sotheby’s у 2019 році за версію Fine & Rare. І причина – у багаторічній витримці та особливому смаку, якого досягли завдяки дубовим діжкам.

У 1986 році, після 60-річної витримки в бочках з-під хересу, розлили всього 40 пляшок The Macallan 1926, що зробило напій відразу найстарішим з вироблених вінтажів Macallan. 40 пляшок не були доступні пересічним покупцям, хоча деякі з них запропонували постійним клієнтам The Macallan. Поява будь-якої з цих пляшок на аукціоні протягом багатьох років призводила до визначних результатів – протягом 2018 і 2019 років аукціонний рекорд був побитий тричі трьома різними варіаціями (Sir Peter Blake, Michael Dillon, Fine & Rare).

З 40 пляшок, розлитих у 1986 році, максимум 14 були прикрашені культовими етикетками Fine та Rare. Дві етикетки намалював вручну ірландський художник Майкл Діллон. Це творіння, в якому на пляшці увічнено пасхальний будинок Макаллана. Проданий у 2018 році, він став першою пляшкою віскі, вартість якої перевищила 1 мільйон фунтів стерлінгів.

З пляшок 1986 року, що залишилися, 12 були марковані поп-художником сером Пітером Блейком. 1993 року етикетки ще для 12 пляшок розробив італійський художник Валеріо Адамі

Продана на останньому аукціоні пляшка єдина, яку ремонтували на заводі The Macallan перед продажем. Під час відновлення замінили капсулу та пробку, а також фахівці нанесли новий клей на куточки етикеток та взяли зразок рідини об’ємом 1 мл. Це потрібно, щоб порівняти з іншою пляшкою 1926, що зберігається в офісі Edrington в Шотландії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 16:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пляшку шотландського віскі Macallan Valerio Adami 1926 продали на аукціоні Sotheby’s за рекордну суму – 2 млн 187 тис 500 фунтів стерлінгів (2 млн 775 тис 226 доларів США), повідомляє сайт аукціону.".