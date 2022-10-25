Live
  • Вівторок 25.10.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.96
    • 🔴

Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів

Культура 21:17   25.10.2022
Олена Нагорна
Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів

30 жовтня харків’ян запрошують подивитися фільм жахів “Сонна лощина” Тіма Бертона із Джонні Деппом у головній ролі.

Традиційно показ відбудеться на підземній парковці ТРЦ “Нікольський”, цього разу він буде присвячений Гелловіну, розповідають організатори з Kharkiv Cinema Club.

Із собою можна приносити їжу та напої, теплі ковдри, а також щось, на чому можна сидіти – якщо не вистачить місця.

“Попереджаємо: там бетон, це для тих, хто будет брати підстилки, щоб розуміли, на чому будете сидіти, якщо вам не вистачить посадкового місця. Кількість посадкових місць 100-120”, – зазначають організатори.

Початок показу – о 16:00.

Нагадаємо, що на попередніх показах глядачі збирали гроші на потреби ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:55
“Азов” – це легенда”: Терехов привітав захисників грамотами
20:22
Двох “народних міліціонерів” затримали в деокупованому Ізюмі
19:53
Ще чотири населені пункти звільнили від окупантів на Харківщині
19:08
Журналістка заявила про “катастрофу в морзі Ізюма” – коментар облздоров’я
18:45
Шість населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 21:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня харків’ян запрошують подивитися фільм жахів “Сонна лощина” Тіма Бертона із Джонні Деппом у головній ролі.".