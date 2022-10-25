Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів
30 жовтня харків’ян запрошують подивитися фільм жахів “Сонна лощина” Тіма Бертона із Джонні Деппом у головній ролі.
Традиційно показ відбудеться на підземній парковці ТРЦ “Нікольський”, цього разу він буде присвячений Гелловіну, розповідають організатори з Kharkiv Cinema Club.
Із собою можна приносити їжу та напої, теплі ковдри, а також щось, на чому можна сидіти – якщо не вистачить місця.
“Попереджаємо: там бетон, це для тих, хто будет брати підстилки, щоб розуміли, на чому будете сидіти, якщо вам не вистачить посадкового місця. Кількість посадкових місць 100-120”, – зазначають організатори.
Початок показу – о 16:00.
Нагадаємо, що на попередніх показах глядачі збирали гроші на потреби ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 21:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня харків’ян запрошують подивитися фільм жахів “Сонна лощина” Тіма Бертона із Джонні Деппом у головній ролі.".