Гелловін у Харкові: на підземній парковці покажуть фільм жахів

30 жовтня харків’ян запрошують подивитися фільм жахів “Сонна лощина” Тіма Бертона із Джонні Деппом у головній ролі.

Традиційно показ відбудеться на підземній парковці ТРЦ “Нікольський”, цього разу він буде присвячений Гелловіну, розповідають організатори з Kharkiv Cinema Club.

Із собою можна приносити їжу та напої, теплі ковдри, а також щось, на чому можна сидіти – якщо не вистачить місця.

“Попереджаємо: там бетон, це для тих, хто будет брати підстилки, щоб розуміли, на чому будете сидіти, якщо вам не вистачить посадкового місця. Кількість посадкових місць 100-120”, – зазначають організатори.

Початок показу – о 16:00.

Нагадаємо, що на попередніх показах глядачі збирали гроші на потреби ЗСУ.