Хэллоуин в Харькове: на подземной паркове покажут фильм ужасов
Фото: Kharkiv Cinema Club.
30 октября харьковчан приглашают посмотреть фильм ужасов «Сонная лощина» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.
Традиционно показ состоится на подземной парковке ТРЦ «Никольский», в этот раз он будет посвящен Хэллоуину, рассказывают организаторы из Kharkiv Cinema Club.
С собой можно приносить еду и напитки, теплые одеяла, а также что-то, на чем можно сидеть — если не хватит места.
«Предупреждаем: там бетон, это для тех, кто будет брать подстилки, чтобы понимали, на чем будете сидеть, если вам не хватит посадочного места. Количество посадочных мест — 100-120», — отмечают организаторы.
Начало показа — в 16:00.
Напомним, что на предыдущих показах зрители собирали деньги на нужды ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 21:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября харьковчан приглашают посмотреть фильм ужасов «Сонная лощина» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли".