Хэллоуин в Харькове: на подземной паркове покажут фильм ужасов

30 октября харьковчан приглашают посмотреть фильм ужасов «Сонная лощина» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.

Традиционно показ состоится на подземной парковке ТРЦ «Никольский», в этот раз он будет посвящен Хэллоуину, рассказывают организаторы из Kharkiv Cinema Club.

С собой можно приносить еду и напитки, теплые одеяла, а также что-то, на чем можно сидеть — если не хватит места.

«Предупреждаем: там бетон, это для тех, кто будет брать подстилки, чтобы понимали, на чем будете сидеть, если вам не хватит посадочного места. Количество посадочных мест — 100-120», — отмечают организаторы.

Начало показа — в 16:00.

Напомним, что на предыдущих показах зрители собирали деньги на нужды ВСУ.