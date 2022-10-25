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Хэллоуин в Харькове: на подземной паркове покажут фильм ужасов

Культура 21:17   25.10.2022
Елена Нагорная
Хэллоуин в Харькове: на подземной паркове покажут фильм ужасов Фото: Kharkiv Cinema Club.

30 октября харьковчан приглашают посмотреть фильм ужасов «Сонная лощина» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.

Традиционно показ состоится на подземной парковке ТРЦ «Никольский», в этот раз он будет посвящен Хэллоуину, рассказывают организаторы из Kharkiv Cinema Club.

С собой можно приносить еду и напитки, теплые одеяла, а также что-то, на чем можно сидеть — если не хватит места.

«Предупреждаем: там бетон, это для тех, кто будет брать подстилки, чтобы понимали, на чем будете сидеть, если вам не хватит посадочного места. Количество посадочных мест — 100-120», — отмечают организаторы.

Начало показа — в 16:00.

Напомним, что на предыдущих показах зрители собирали деньги на нужды ВСУ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 21:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 октября харьковчан приглашают посмотреть фильм ужасов «Сонная лощина» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли".