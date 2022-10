Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної харків’янки, надруковий в UK

25 жовтня у британському видавництві Bloomsbury вийшла книга 12-річної харків’янки Єви Скалецької, яка у щоденнику записувала враження від війни.

Всесвітньо відома британська актриса Кіра Найтлі записала аудіоверсію книги You Don’t Know What War Is (Ви не знаєте, що таке війна) Єви Скалецької. Свій досвід виживання під обстрілами та втечі з рідного Харкова до Дубліна дівчинка відверто описала на сторінках щоденника.

У перші дні війни Єва разом із бабусею ховалася від обстрілів у підвалі рідного дому. Там вона почала записувати свої думки та почуття, щоб подолати панічні атаки. 12 страшних днів війни, втечі, відчаю та порятунку, записаних погодинно, вийшли у друкованому та електронному варіантах.

«Це потужна правдива історія війни в Україні очима 12-річної дівчинки – обов’язкове читання для дорослих та старших дітей», – зазначили у видавництві.

«Це неймовірно важлива історія, водночас сильна та глибоко зворушлива. Для мене велика честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість», – заявила Кіра Найтлі.