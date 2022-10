Кира Найтли озвучила дневник 12-летней харьковчанки, опубликованный в UK

25 октября в британском издательстве Bloomsbury вышла книга 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой, которая в дневнике записывала впечатления от войны.

Всемирно известная британская актриса Кира Найтли записала аудиоверсию книги You Don’t Know What War Is («Вы не знаете, что такое война») Евы Скалецкой. Свой опыт выживания под обстрелами и бегства из родного Харькова в Дублин девочка откровенно описала на страницах дневника.

В первые дни войны Ева вместе с бабушкой скрывалась от обстрелов в подвале родного дома. Там она начала записывать свои мысли и чувства, чтобы преодолеть панические атаки. 12 страшных дней войны, бегства, отчаяния и спасения, записанных почасово, вышли в печатном и электронном вариантах.

«Это мощная правдивая история войны в Украине глазами 12-летней девочки – обязательное чтение для взрослых и детей постарше», – отметили в издательстве.

«Это невероятно важная история, в то же время сильная и глубоко трогательная. Для меня большая честь быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости», – заявила Кира Найтли.

