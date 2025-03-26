В Европе передумали отправлять миротворцев в Украину из-за Трампа – Reuters

Теперь в Европе ищут альтернативу миротворцам, поскольку столкнулись с перспективой противодействия их планам со стороны РФ и США, пишет Reuters.

Европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключаются с отправки войск на другие альтернативы. Неопределенность из-за прекращения огня держит европейцев в подвешенном состоянии.

Франция, тесно сотрудничавшая с Великобританией в разработке вариантов, в четверг примет лидеров и делегации из около 30 стран, которые станут частью «коалиции желающих», чтобы попытаться воплотить в жизнь некоторые идеи.

Хотя Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих в Украину, чтобы обеспечить будущее прекращения огня, дипломаты отмечают, что сейчас растет понимание, что отправка военных сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий.

«Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия во что-то более разумное», — сказал один европейский дипломат.

Другой сказал: «Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и нынешнюю администрацию США, это не очень привлекательно».

Украина давно заявляла, что любое мирное соглашение потребует твердых гарантий безопасности со стороны Запада, чтобы предотвратить повторение атак со стороны РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер посетили Белый дом в прошлом месяце и предположили, что их страны могли бы предоставить тысячи солдат. Но они до сих пор безуспешно пытались получить какую-то форму «поддержки» от Вашингтона, не уточняя, что это подразумевает.

Москва заявляет, что никогда не согласится ни на одно предложение стран НАТО о направлении войск в Украину. А президент Дональд Трамп, который резко изменил политику США в сторону принятия российской версии конфликта, изначально высоко оценил предложения Великобритании и Франции о вводе войск и заявил, что, по его мнению, РФ согласится на них.

Но в последнее время американские чиновники звучат более скептически. На прошлой неделе посланник Трампа Стив Виткофф высмеял европейские предложения, назвав их «позерством».

Чиновники заявили, что обсуждения на встрече в Париже на этой неделе будут сосредоточены на ряде вопросов, таких как укрепление Украины в военном отношении для сдерживания будущих атак и мониторинг ограниченного прекращения огня по морским целям и энергетической инфраструктуре, которые обсуждались на переговорах под руководством США на этой неделе в Саудовской Аравии.

«Гарантии безопасности — это своего рода межконтинентальный завтрак «шведский стол», в котором у вас есть 1000 дополнительных блюд», — сказал высокопоставленный европейский чиновник. «В конечном итоге все будет зависеть от степени искренности прекращения огня, и я не оптимистичен».