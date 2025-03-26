В Європі передумали відправляти миротворців в Україну через Трампа – Reuters

Тепер у Європі шукають альтернативу миротворцям, оскільки зіткнулися з перспективою протидії їхнім планам з боку РФ та США, пише Reuters.

Європейські зусилля щодо створення механізмів безпеки для України перемикаються із відправлення військ на інші альтернативи. Невизначеність через припинення вогню тримає європейців у підвішеному стані.

Франція, яка тісно співпрацювала з Великобританією у розробці варіантів, у четвер прийме лідерів та делегації з близько 30 країн, які стануть частиною «коаліції охочих», щоб спробувати втілити в життя деякі ідеї.

Хоча Лондон і Париж вже кілька тижнів працюють над планом відправлення тисяч військовослужбовців до України, щоб забезпечити майбутнє припинення вогню, дипломати зазначають, що зараз зростає розуміння, що відправка війська не є найімовірнішим варіантом розвитку подій.

“Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переосмислити свої дії на щось розумніше”, – сказав один європейський дипломат.

Інший сказав: «Коли Україна була у кращому становищі, ідея відправлення військ здавалася привабливою. Але зараз з огляду на ситуацію на місцях і нинішню адміністрацію США це не дуже привабливо».

Україна давно заявляла, що будь-яка мирна угода вимагатиме твердих гарантій безпеки з боку Заходу, щоб запобігти повторенню атак з боку РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер відвідали Білий дім минулого місяця і припустили, що їхні країни могли б надати тисячі солдатів. Але вони досі марно намагалися отримати якусь форму підтримки від Вашингтона, не уточнюючи, що це має на увазі.

Москва заявляє, що ніколи не погодиться на жодну пропозицію країн НАТО щодо спрямування військ в Україну. А президент Дональд Трамп, який різко змінив політику США у бік ухвалення російської версії конфлікту, спочатку високо оцінив пропозиції Великобританії та Франції щодо введення військ і заявив, що, на його думку, РФ погодиться на них.

Але останнім часом американські чиновники звучать скептично. Минулого тижня посланець Трампа Стів Віткофф висміяв європейські пропозиції, назвавши їх «позерством».

Чиновники заявили, що обговорення на зустрічі в Парижі на цьому тижні будуть зосереджені на низці питань, таких як зміцнення України у військовому відношенні для стримування майбутніх атак і моніторинг обмеженого припинення вогню з морських цілей та енергетичної інфраструктури, які обговорювалися на переговорах під керівництвом США цього тижня.

«Гарантії безпеки — це своєрідний міжконтинентальний сніданок «шведський стіл», у якому ви маєте 1000 додаткових страв», — сказав високопоставлений європейський чиновник. «Зрештою, все залежатиме від ступеня щирості припинення вогню, і я не оптимістичний».