7 листопада – за церковним календарем пам’ять мучеників Маркіана та Мартирія. Цього дня 1928 року в Харкові відкрили будівлю Держпрому, яка нині є візитівкою міста.

Свята та пам’ятні дати 7 листопада

Святкові та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

У світі – міжнародний день африканського письменника.

7 листопада в історії

7 листопада 1917 року в Російській республіці стався Жовтневий переворот, який протягом десятиліть називали “Великою Жовтневою соціалістичною революцією”. Державний переворот, який стався 25 жовтня за старим стилем, а за новим – 7 листопада, призвів до падіння Тимчасового уряду, який керував Росією після того, як у березні 1917 року престолу зрікся останній імператор Микола II. Внаслідок заколоту до влади прийшла група більшовиків на чолі з Леніним.

Після цих подій українська Центральна Рада 9 листопада 1917 року опублікувала 3-й Універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку (поки що зберігаючи федеративний зв’язок із Росією). 13 грудня 1917 року Ленін оголосив Маніфест, у якому нібито визнав УНР та “її право повністю відокремитися від Росії або вступити в договір з Російською республікою”. Однак такий “приступ демократичності”, звісно, ​​був нещирим. Більшовики розраховували отримати більшість на Всеукраїнському з’їзді Рад, що відбувся у грудні 1917 року в Києві. Але їх виявилося лише 4%. Опинившись в абсолютній меншості, більшовики перебралися з Києва до Харкова, де провели власний з’їзд і заявили про вихід зі складу України “Донецько-Криворізького басейну” та його входження до складу РФРСР, а також – про те, що “Україна повинна становити федеративну частину Російської республіки”. Спираючись на рішення цієї групки маргіналів, Ленін почав втручатися у внутрішні справи УНР, відправив до Харкова військові загони та створив так званий “штаб боротьби з контрреволюцією на Півдні Росії”. Врешті це призвело до війни радянських загарбників із Українською державою.

7 листопада 1928 року у Харкові офіційно відкрили нинішню візитівку міста – будівлю Держпрому. Держпром гордо називали “першим радянським хмарочосом”. І для свого часу він справді був високим, маючи 13 поверхів. Грандіозну пам’ятку архітектури в стилі конструктивізму збудували з перервами (через перебої у фінансуванні робіт) протягом 1925 – 1928 років.

Висота будівлі Держпрому – 63 м. Разом із телевежею – 108 метрів. Площа приміщень – 60 000 квадратних метрів. На будівництво будівлі витратили 1315 вагонів цементу, 9000 тонн металу, 3700 вагонів граніту та 40 000 квадратних метрів скла

Особливістю Держпрому є те, що його будували методом опалубки, що плаває, і вся будівля – це суцільний масив залізобетону, що забезпечує його міцність. Відомо, що спроба нацистів підірвати будівлю під час відступу за часів Другої світової війни була марною – Держпром устояв. Після початку повномасштабної війни РФ проти України та під час жорстоких обстрілів Харкова саме будівлю Держпрому зобразив на “бойовому” логотипі міста “Харків – Залізобетон” його автор Патрік Кассанеллі.

Церковне свято 7 листопада

7 листопада – день пам’яті мучеників Маркіана та Мартирія. Святі мученики служили у Константинопольському соборі. Маркіан був читцем, а Мартирій іподіаконом; обидва вони несли послух як нотарії, тобто секретарі патріарха Павла Сповідника. Єретики вигнали і таємно стратили патріарха Павла, а кафедру передали єретику Македонію. Маркіана та Мартирія загарбники намагалися залучити на свій бік лестощами, але марно. Тоді їх почали залякувати тортурами та смертю. Але це не допомогло. Маркіана та Мартирія засудили до смерті. Перед смертю мученики піднесли до Господа молитву та схилили голову під меч. Їхні тіла поховали православні християни. Пізніше, за вказівкою єпископа Іоанна Золотоуста, мощі святих мучеників перенесли до спеціально збудованої церкви.

Народні прикмети

Туман уранці – до відлиги.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Дощовий день – до пізньої зими.

Що не можна робити 7 листопада

Не можна їсти хліба, інакше весь рік буде важким.

Не можна відмовляти у проханні жебраку чи сироті.