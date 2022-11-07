Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории

7 ноября – по церковному календарю память мучеников Маркиана и Мартирия. В этот день 1928 года в Харькове открыли здание Госпрома, ныне являющееся визитной карточкой города.

Праздники и памятные даты 7 ноября

Праздничные и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В мире это международный день африканского писателя.

7 ноября в истории

7 ноября 1917 года в Российской республике произошел Октябрьский переворот, который в течение десятилетий называли «Великой Октябрьской социалистической революцией». Государственный переворот, который произошел 25 октября по старому стилю, а по новому – 7 ноября, привел к падению Временного правительства, руководившего Россией после того, как в марте 1917 от престола отрекся последний император Николай II. В результате мятежа к власти пришла группа большевиков во главе с Лениным.

После этих событий украинская Центральная Рада 9 ноября 1917 года опубликовала 3-й Универсал, которым провозгласила Украинскую Народную Республику (пока сохраняя федеративную связь с Россией). 13 декабря 1917 года Ленин объявил Манифест, в котором якобы признал УНР и «ее право полностью отделиться от России или вступить в договор с Российской республикой». Однако такой «приступ демократичности», конечно, был неискренним. Большевики рассчитывали получить большинство на Всеукраинском съезде Советов, состоявшемся в декабре 1917 года в Киеве. Но их оказалось всего 4%. Оказавшись в абсолютном меньшинстве, большевики перебрались из Киева в Харьков, где провели собственный съезд и заявили о выходе из состава Украины «Донецко-Криворожского бассейна» и его вхождении в состав РФССР, а также — о том, что Украина должна «составлять федеративную часть Российской республики». Опираясь на решение этой группы маргиналов, Ленин начал вмешиваться во внутренние дела УНР, отправил в Харьков военные отряды и создал так называемый «штаб борьбы с контрреволюцией на Юге России». В конце концов, это привело к войне советских захватчиков с Украинским государством.

7 ноября 1928 года в Харькове официально открыли нынешнюю визитку города – здание Госпрома. Госпром гордо называли «первым советским небоскребом». И в свое время он действительно был высоким, имея 13 этажей. Грандиозный памятник архитектуры в стиле конструктивизма построили с перерывами (из-за перебоев в финансировании работ) в течение 1925 – 1928 годов.

Высота здания Госпрома – 63 м. Вместе с телебашней – 108 метров. Площадь помещений — 60 000 квадратных метров. На строительство здания израсходовали 1315 вагонов цемента, 9000 тонн металла, 3700 вагонов гранита и 40 000 квадратных метров стекла

Особенностью Госпрома является то, что его строили методом «плавающей опалубки», и все здание – это сплошной массив железобетона, обеспечивающий его прочность. Известно, что попытка нацистов взорвать здание во время отступления во времена Второй мировой войны была напрасной – Госпром устоял. После начала полномасштабной войны РФ против Украины и во время жестоких обстрелов Харькова именно здание Госпрома изобразил на «боевом» логотипе города «Харьков – Железобетон» его автор Патрик Кассанелли.

Церковный праздник 7 ноября

7 ноября – день памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Святые мученики служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание как нотарии, то есть секретари патриарха Павла Исповедника. Еретики изгнали и тайно казнили патриарха Павла, а его кафедру передали еретику Македонию. Маркиана и Мартирия захватчики пытались привлечь на свою сторону лестью, но тщетно. Тогда их начали запугивать пытками и смертью. Но и это не помогло. Маркиана и Мартирия приговорили к смерти. Перед смертью мученики вознесли к Господу молитву и склонили голову под меч. Их тела похоронили православные христиане. Позже, по указанию епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников перенесли в специально построенную церковь.

Народные приметы

Туман утром — к оттепели.

Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.

Дождливый день – к поздней зиме.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя есть хлеб, иначе весь год будет трудным.

Нельзя отказывать в просьбе нищему или сироте.