Сьогодні 10 листопада: яке свято та день в історії

10 листопада – за церковним календарем пам’ять мучениці Параскеви-П’ятниці. У світі відзначають День науки та День молоді, а в Україні цього дня настав кінець найвідомішій секті 1990-х – “Білому братству”.

Свята та пам’ятні дати 10 листопада

Святкові та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН у світі це – Всесвітній день науки та Всесвітній день молоді. Також 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера.

10 листопада в історії

10 листопада 1723 року – за наказом російського імператора Петра I заарештували гетьмана Лівобережної України, чернігівського полковника Павла Полуботка. З-під арешту він уже не вийшов – помер у в’язниці у Петропавлівській фортеці 1924 року.

Павло Полуботок свого часу не підтримав перехід гетьмана Івана Мазепи на бік шведів. Із Мазепою він мав особисті рахунки – гетьман звинуватив Павла та його батька в державній зраді. Старшого Полуботка позбавили полковницького чину, частину майна конфіскували, і він так і помер знеславленим. А ось Павло поступово відновив своє становище, Мазепа навіть утвердив його на посаді полковника. Однак саме Полуботок одним із перших прибув після руйнування Петром I Батурина на вимогу російського імператора до Глухова. Там, на Глухівській раді, Павло Полуботок “балотувався” на гетьмана. Але булава дісталася Івану Скоропадському. Проте зрада Полуботком Мазепи не залишилася поза увагою російського імператора – Полуботку віддали села племінника Мазепи Івана Обідовського, а з часом – частину володінь самого Мазепи та гетьмана України у вигнанні Пилипа Орлика.

Полуботок розбагатів і довго старанно виконував накази Петра I, якому завдячував своїм становищем. Однак після того, як козацька старшина обрала Полуботка наказним гетьманом, його стосунки з Петербургом погіршали. Петро істотно звузив права гетьмана, створивши так звану “Малоросійську колегію” на чолі зі Степаном Вельяміновим і розширивши в 1923 її повноваження за рахунок звуження повноважень гетьмана. Полуботок почав саботувати виконання розпоряджень колегії, вводив власні реформи, що йшли у розріз із баченням російських колонізаторів. Усе це очікувано призвело до того, що вже 22 травня 1723 року Полуботка зі старшиною викликали “на килим” до Петра I в Петербург. Проводити нові вибори гетьмана імператор заборонив, а з вересня 1723 року Полуботка почали допитувати в Таємній канцелярії. 10 листопада 1723 року Петро наказав кинути Полуботка, старшину і всіх, хто допомагав їм, у Петропавлівську фортецю. Помер гетьман у тюремній камері 29 грудня 1724 року – від хвороби.

10 листопада 1993 року – сектанти “Білого братства” на чолі з “Марією Деві Христос” (Мариною Цвігун) та “Іоанном Свамі” (Юрієм Кривоноговим) оголосили про “кінець світу”. Група фанатиків захопила Софійський собор у Києві та планувала самознищення. Самознищення вдалося, але не так, як планувалося, – всіх учасників локального “кінця світу” затримала міліція. Це завершило історію “Білого братства”, яке було популярне не лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР. Ряд фанатичних послідовників секти наклали на себе руки.

Сама ж “Марія Деві Христос”, яка стверджувала, що вона одночасно живе втілення Христа, його мати і наречена, вирушити на той світ не поспішала. Марину Цвігун визнали осудною і засудили до чотирьох років позбавлення волі. Це було на початку 1996 року, а 13 серпня 1997 року її вже достроково звільнили. В’язниця тимчасово позбавила жінку ідей про те, що вона – месія. Після звільнення вона повернулася до рідного Донецька, вийшла заміж і більше не називала себе “Марія Деві Христос”. А потім перебралася до Москви, взяла псевдонім Вікторія Преображенська і продовжила займатися езотерикою, втім такої популярності, яку вона мала “лихі 90-ті”, донеччанка не досягла.

Церковне свято 10 листопада

10 листопада – день пам’яті святої мучениці Параскеви. Це ім’я у перекладі з грецької означає П’ятниця. Параскева жила III столітті в Іконії. Її батьки були багатими і благочестивими, а особливо шанували день страждань Господніх – п’ятницю. Тому й дочці дали таке ім’я.

Параскева дала обітницю безшлюбності й вирішила присвятити все своє життя Богу і просвічувати язичників. За віру в Христа їй довелося постраждати. Язичники вимагали, щоб Параскева принесла жертву їхнім богам, проте дівчина відмовилася. За це її прив’язали до дерева, вбивали в неї залізні цвяхи, а потім усю поранену кинули до в’язниці. Але Бог зцілив її. Однак мучителі не зупинилися – Параскеві довелося перенести ще низку тортур. Зрештою їй відтяли голову.

За церковним віруванням, свята Параскева – покровителька полів та худоби. У день її пам’яті заведено приносити до церкви для освячення плоди, які згодом зберігаються як святиня до наступного року.

Народні прикмети

Якщо калюжі глибокі, то перший сніг може протриматися довго.

Якщо листя з вишні ще не опало, тепла осінь затримається.

Що не можна робити 10 листопада

Заборонено будь-яку жіночу роботу: шиття, в’язання, вишивання.

Не можна прати, мити щось і навіть купати дітей.

Заборонено будь-які роботи на землі, особливо з використанням інвентарю з металу.