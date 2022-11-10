Сегодня 10 ноября: какой праздник и день в истории

10 ноября – по церковному календарю память мученицы Параскевы-Пятницы. В мире отмечают День науки и День молодежи, а в Украине в этот день пришел конец известнейшей секте 1990-х – «Белому братству».

Праздники и памятные даты 10 ноября

Праздничные и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН в мире это – Всемирный день науки и Всемирный день молодежи. Также 10 ноября – Международный день бухгалтера.

10 ноября в истории

10 ноября 1723 года — по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Из-под ареста он уже не вышел – умер в тюрьме в Петропавловской крепости в 1924 году.

Павел Полуботок в свое время не поддержал переход гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов. С Мазепой у него были личные счета – гетман обвинил Павла и его отца в государственной измене. Старшего Полуботка лишили полковнического поста, часть имущества конфисковали, и он так и умер обесславленным. А вот Павел постепенно восстановил свое положение, Мазепа даже утвердил его в должности полковника. Однако именно Полуботок одним из первых прибыл после разрушения Петром I Батурина по требованию российского императора в Глухов. Там, на Глуховском совете, Павел Полуботок «баллотировался» в гетманы. Но булава досталась Ивану Скоропадскому. Однако предательство Полуботком Мазепы не осталось без внимания российского императора – Полуботку отдали села племянника Мазепы Ивана Обидовского, а впоследствии – часть владений самого Мазепы и гетмана Украины в изгнании Пилипа Орлика.

Полуботок разбогател и долго старательно выполнял приказы Петра I, которому обязан своим положением. Однако после того, как казацкая старшина избрала Полуботка наказным гетманом, его отношения с Петербургом ухудшились. Петр I существенно сузил права гетмана, создав так называемую «Малороссийскую коллегию» во главе со Степаном Вельяминовым и расширив в 1923 году ее полномочия за счет сужения полномочий гетмана. Полуботок начал саботировать исполнение распоряжений коллегии, вводил собственные реформы, шедшие в разрез с видением российских колонизаторов. Все это ожидаемо привело к тому, что уже 22 мая 1723 года Полуботка со старшиной вызвали «на ковер» к Петру I в Петербург. Проводить новые выборы гетмана император запретил, а с сентября 1723 года Полуботка начали допрашивать в Тайной канцелярии. 10 ноября 1723 года Петр I приказал заключить Полуботка, старшину и всех, кто помогал им в Петропавловскую крепость. Умер гетман в тюремной камере 29 декабря 1724 года – от болезни.

10 ноября 1993 года – сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Группа фанатиков захватила Софийский собор в Киеве и планировала самоуничтожение. Самоуничтожение удалось, но не таким образом, как планировалось, — всех участников локального «конца света» задержала милиция. Это завершило историю «Белого братства», которое было популярно не только в Украине, но и на просторах бывшего СССР. Ряд фанатичных последователей секты покончили с собой.

Сама же «Мария Дэви Христос», утверждавшая, что она одновременно живое воплощение Христа, его мать и невеста, отправиться на тот свет не торопилась. Марину Цвигун признали вменяемой и приговорили к четырем годам лишения свободы. Это было в начале 1996 года, а 13 августа 1997-го ее уже досрочно освободили. Тюрьма временно избавила женщину идей о том, что она – мессия. После освобождения она вернулась в родной Донецк, вышла замуж и больше не называла себя «Мария Дэви Христос». А затем перебралась в Москву, взяла псевдоним Виктория Преображенская и продолжила заниматься эзотерикой, впрочем такой популярности, какая у нее была в «лихие 90-е», дончанка не достигла.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября – день памяти святой мученицы Параскевы. Это имя в переводе с греческого означает Пятница. Параскева жила в III веке в Иконии. Ее родители были богатыми и благочестивыми, а особенно почитали день страданий Господних – пятницу. Потому и дали дочери такое имя.

Параскева дала обет безбрачия и решила посвятить всю свою жизнь Богу и просвещать язычников. За веру в Христа ей пришлось пострадать. Язычники потребовали, чтобы Параскева принесла жертву их богам, однако девушка отказалась. За это ее привязали к дереву, вбивали в нее железные гвозди, а затем всю израненную бросили в темницу. Но Бог исцелил ее. Однако мучители не остановились – Параскеве пришлось испытать еще ряд пыток. В конце концов ей отрубили голову.

По церковному верованию, святая Параскева – покровительница полей и скота. В день ее памяти принято приносить в церковь для освящения плоды, которые впоследствии хранятся как святыня до следующего года.

Народные приметы

Если лужи глубокие, первый снег может продержаться долго.

Если листья с вишни еще не опали, теплая осень задержится.

Что нельзя делать 10 ноября

Запрещена любая женская работа: шитье, вязание, вышивание.

Нельзя стирать, мыть что-нибудь и даже купать детей.

Запрещены какие-либо работы на земле, особенно с использованием инвентаря из металла.