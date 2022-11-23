Сьогодні 23 листопада: яке свято та день в історії

23 листопада – за церковним календарем день пам’яті святого мученика Ореста та апостолів від 70-ти. Також цей день започаткував силове протистояння Грузії та Південної Осетії.

Свята та пам’ятні дати 23 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України, а також міжнародні та всесвітні цього дня не відзначають.

23 листопада в історії

23 листопада 1989 року почалося силове протистояння Грузії та Південної Осетії. Цього дня грузини взяли в облогу Цхінвалі. Цьому передувала спроба Південної Осетії здобути автономію в складі Грузинської РСР. 10 листопада 1989 року Верховна Рада Південної Осетії звернулася до Верховної Ради Грузинської РСР із відповідним проханням – підвищити статус регіону до статусу автономної республіки. Але 16 листопада цю заявку відхилили.

Цей конфлікт лише розпочав подальше протистояння. 20 вересня 1990 року Південна Осетія зробила заяву про державний суверенітет, а в жовтні бойкотувала парламентські вибори в Грузії, вирішивши провести вибори в парламент у грудні 1990-го. У відповідь на це 11 грудня 1990 року парламент Грузії ухвалив законопроект, який фактично скасував автономний статус Південної Осетії. Але в конфлікт, звичайно, втрутилася РФ. Надалі у травні 1991-го парламент Південної Осетії заявив про намір відокремитися від Грузії та об’єднатися з Північною Осетією, яка є частиною РФ.

Усі ці події перейшли в протистояння, у тому числі й збройне, яке триває кілька десятиліть – насамперед через активну участь у ньому РФ. Остання систематично створює конфлікти в усіх колишніх республік СРСР із єдиною метою “розділяти та володарювати”.

Церковне свято 22 листопада

22 листопада вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Кварта та Тертія. А також – мученика Ореста.

Святий мученик Орест жив наприкінці III століття в Тіані в Каппадокії. Він – ще одна жертва гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана. Орест був християнином, а ще – дуже вправним лікарем.

Його привели на суд до воєначальника Максиміана. Там Орест підтвердив, що вірить у Христа, й відмовився переходити в язичництво. Проте Ореста привели до язичницького храму та вимагали, щоб він вклонився ідолам. Він відмовився знову. Тоді його прирекли на муки. 40 воїнів, змінюючи один одного, били Ореста батогами, палицями, воловими жилами й катували вогнем. Святий Орест тоді звернувся до Бога й просив явити знамення, щоб його мучитеві посоромилися. У відповідь на заклик мученика почався землетрус, ідоли падали зі своїх постаментів і розбивалися, а всі присутні в храмі почали тікати звідти. Коли ж будівлю залишив сам Орест, храм звалився.

Однак Максиміана це не зупинило – він відправив Ореста до в’язниці, наказав тримати його тиждень без їжі та води, а восьмого дня відновити тортури. Мученику вбили цвяхи в п’яти, потім прив’язали до коня й тягли по камінню. У результаті від тортур Орест помер, а його мощі кинули в море.

Святий Родіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб йти до Риму зі святим апостолом Петром. Святий апостол Олімп також був супутником апостола Петра. Обох апостолів від 70 обезголовили того ж дня і годину, коли розіп’яли апостола Петра.

Святі апостоли Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій були учнями святого апостола Павла. Сосипатр був єпископом Іконії, де й помер. Апостол Ераст був спочатку дияконом Єрусалимської Церкви, а потім єпископом у Панеаді. Святий апостол Кварт звернув до Христа багато язичників, страждав за віру, але помер своєю смертю, будучи єпископом міста Берита. Святий апостол Тертій, який записав послання апостола Павла до Римлян, був другим єпископом Іконії і помер на цій посаді.

Народні прикмети

Якщо день вітряний, то найближчим часом похолодає.

Ворони кричать – до потепління.

Іній на деревах – до швидких морозів.

Що не можна робити 23 листопада

Цього дня не бажано грати весілля.

Не можна прибирати вдома – можна “викинути” щастя.