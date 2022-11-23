Сегодня 23 ноября: какой праздник и день в истории

23 ноября – по церковному календарю день памяти святого мученика Ореста и апостолов от 70-ти. Также этот день положил начало силовому противостоянию Грузии и Южной Осетии.

Праздники и памятные даты 23 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины, а также международные и всемирные в этот день не отмечают.

23 ноября в истории

23 ноября 1989 года началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В этот день грузины осадили Цхинвали. Этому предшествовала попытка Южной Осетии получить автономию в составе Грузинской ССР. 10 ноября 1989 года Верховный Совет Южной Осетии обратился в Верховный Совет Грузинской ССР с соответствующей просьбой – повысить статус региона до статуса автономной республики. Но 16 ноября эту заявку отклонили.

Этот конфликт только начал дальнейшее противостояние. 20 сентября 1990 года Южная Осетия сделала заявление о своем государственном суверенитете, а в октябре бойкотировала парламентские выборы в Грузии, решив провести выборы в собственный парламент в декабре 1990-го. В ответ на это 11 декабря 1990 года парламент Грузии принял законопроект, фактически отменивший автономный статус Южной Осетии. Но в конфликт, конечно же, вмешалась РФ. В дальнейшем в мае 1991-го парламент Южной Осетии заявил о намерении отделиться от Грузии и объединиться с Северной Осетией, которая является частью РФ. Все эти события перешли в противостояние, в том числе и вооруженное, продолжающееся несколько десятилетий – в первую очередь из-за активного участия в нем РФ. Последняя систематически создает конфликты на территории всех бывших республик СССР с целью «разделять и властвовать».

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября чтят память апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. А также – мученика Ореста.

Святой мученик Орест жил в конце III века в Тиане в Каппадокии. Он – еще одна жертва гонений на христиан во времена императора Диоклетиана. Орест был христианином, а еще – очень искусным врачом.

Его привели на суд к военачальнику Максимиану. Там Орест подтвердил, что верит в Христа, и отказался переходить в язычество. Ореста, тем не менее, привели в языческий храм и требовали, чтобы он поклонился идолам. Он отказался снова. Тогда его обрекли на муки. 40 воинов, сменяя друг друга, избивали Ореста плетьми, палками, воловьими жилами и истязали огнем. Святой Орест тогда обратился к Богу и просил явить знамение, чтобы его мучители постыдились. В ответ на призыв мученика началось землетрясение, идолы падали со своих постаментов и разбивались, а все присутствовавшие в храме начали бежать оттуда. Когда же здание покинул сам Орест, храм рухнул.

Однако Максимиана это не остановило – он отправил Ореста в тюрьму, приказал держать его неделю без еды и воды, а на восьмой день возобновить пытки. Мученику вбили гвозди в пятки, потом привязали к лошади и тащили по камням. В результате от пыток Орест умер, а его мощи бросили в море.

Святой Родион, родственник апостола Павла, оставил епископскую кафедру в Патрах, чтобы идти в Рим со святым апостолом Петром. Святой апостол Олимп также являлся спутником апостола Петра. Обоих апостолов от 70 обезглавили в тот же день и час, когда распяли апостола Петра.

Святые апостолы Эраст, Сосипатр, Кварт и Тертий были учениками святого апостола Павла. Сосипатр был епископом Иконии, где и умер. Апостол Эраст был сначала диаконом Иерусалимской Церкви, а затем епископом в Панеаде. Святой апостол Кварт обратил к Христу много язычников, страдал за веру, но умер все же своей смертью, будучи епископом города Берита. Святой апостол Тертий, записавший послание апостола Павла к Римлянам, был вторым епископом Иконии и умер на этом посту.

Народные приметы

Если день ветреный – в ближайшее время похолодает.

Вороны кричат ​​– к потеплению.

Иней на деревьях – до быстрых морозов.

Что нельзя делать 23 ноября

В этот день не желательно играть свадьбу.

Нельзя убирать дома – можно «вымести» счастье.